ชาวบ้านห้วยเตยค้านย้ายผอ.รพ.สต. ไม่เป็นธรรม เชื่อเอี่ยวการเมือง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวบ้านห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ชุมนุมชูป้ายคัดค้านคำสั่งย้าย ผอ.รพ.สต.ห้วยเตย ออกนอกพื้นที่แบบกะทันหัน ชี้คำสั่งย้ายไม่เป็นธรรม ทั้งผอ.ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน เชื่อปมโยงการเมือง หลังสามีเป็นผู้สมัครส.ส.เขต 3 ขอนแก่น
วันนี้ (9 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ห้วยเตย (รพ.สต.) ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น มีชาวบ้านในพื้นที่ต.ห้วยเตย จำนวนมาก มารวมตัวกันถือป้ายคัดค้านคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรม พร้อมกับป้ายข้อความให้กำลังใจนางคูณสุข แน่นอุดร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยเตย หลังมีคำสั่งย้ายด่วน ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีผลวันที่ 12 มกราคมนี้
นางคูณสุข แน่นอุดร ผอ.รพ.สต.ห้วยเตย เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือคำสั่งให้ไปช่วยราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน และยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง แม้สามีจะลงสมัครรับเลือกตั้งสส.ก็ตาม พร้อมขอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่ง เพราะจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
ด้านนางสาวสุนิสา ขาวโกทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งได้รับคำสั่งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยเตย กล่าวว่าภาระงานจะตกอยู่กับตนเพียงลำพัง เนื่องจากตนยังขาดประสบการณ์ด้านการบริหาร และมีบุคลากรจำกัด จึงอยากขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนคำสั่งย้ายอีกครั้ง
ขณะที่นางธินกร ลำขามป้อม อายุ 54 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านห้วยเตย กล่าวว่ารู้สึกเสียใจและตกใจมาก หลังทราบข่าวย้ายผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยเตย ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวบ้านรักและผูกพัน เป็นคำสั่งเกิดขึ้นกะทันหัน ไม่มีการชี้แจงเหตุผล พร้อมยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพบข้อบกพร่องหรือมีการร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการทำงานของ ผอ.รพ.สต.แต่อย่างใด
“ผอ.รพ.สต.ห้วยเต เป็นคนทุ่มเทดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับผู้นำชุมชน และให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความเมตตา ทำให้ชาวบ้านเกิดความรักและศรัทธา พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนคำสั่งย้ายดังกล่าว และรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเตยด้วย”นางธินกร กล่าว
ด้านประชาชนในพื้นที่ต่างสะท้อนเสียงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยืนยันว่านางคูณสุข แน่นอุดร เป็นผู้บริหารที่ทุ่มเท เสียสละ ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จึงไม่ต้องการให้โยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่
เป็นที่น่าสังเกตว่า คำสั่งโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นนอกฤดูการแต่งตั้งโยกย้าย และเป็นการสั่งแบบเร่งด่วนเพียงชั่วข้ามคืน ทั้งที่นางคูณสุข แน่นอุดร ไม่เคยถูกร้องเรียนด้านการทำงานแต่อย่างใด อีกทั้งรพ.สต.ห้วยเตย ยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร มีเจ้าหน้าที่ประจำเพียง 2 คน ขณะที่ปลายทางที่ถูกย้ายไปนั้น ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากร จึงทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า การโยกย้ายครั้งนี้อาจมีนัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เป็นที่รับรู้กันในพื้นที่ว่า สามีของนางคูณสุข แน่นอุดร คือ พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร อดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรซำสูง และอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกระนวน ปัจจุบันเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น หมายเลข 3 ในนามพรรคเพื่อไทย ทำให้ประชาชนจำนวนมาก เชื่อว่าการย้ายดังกล่าวอาจหลีกเลี่ยงประเด็นทางการเมืองไม่ได้
จากคำสั่งย้ายดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านมารวมตัวกันขึ้นป้ายเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งโยกย้าย พร้อมขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน โดยเมื่อเวลา 11.30 น. วันเดียวกันนี้ นางคูณสุข แน่นออุดร ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับหนังสือ
รายงานข่าวแจ้งว่านายทศภณ วงษาสี เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น ได้ติดต่อให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว ว่าขอชี้แจงคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไม่ได้กลั่นแกล้งใคร หรือมีเรื่องของการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว การออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการนั้น ไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม และภายหลังจากเสร็จสิ้นห้วงเวลาเลือกตั้งแล้ว ก็มีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สังกัดเดิม ไม่ได้เป็นการย้ายขาด
กรณีที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีเพียงกรณีของผอ.รพ.สต.ห้วยเตย เท่านั้นแต่มีการร้องเรียนเข้ามาในหลายท้องที่ ซึ่งทางอบจ.ก็มีคำสั่งในแบบเดียวกันนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบจ. รวมไปถึงเลือกตั้งสส. กรณีของผอ.รพ.สต.ห้วยเตยนั้น ได้รับรายงานจากต้นสังกัดคือกองสาธารณสุข รวมถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีลักษณะใช้หน้าที่ไประดมคนช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ซึ่งเป็นสามีของผอ.รพ.สต.ห้วยเตย