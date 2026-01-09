รวบแก๊งโจรกรรม จยย. ตระเวนอาละวาดสามพราน–บางแค ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

นครปฐม – ผู้การฯนครปฐม นำทีมแถลงรวบ 3 ผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ ตระเวนอาละวาดพื้นที่สามพราน–บางแค ใช้วิธีถีบหักคอ ต่อสายไฟตรง ก่อนขนรถซุกห้องเช่ารอคนมารับขายต่อ ยึดของกลางรถ จยย. 3 คัน และรถกระบะอีก 1 คัน พร้อมขยายผลล่าผู้รับซื้อให้หมดทั้งขบวนการ
วันนึ้ ( 9 ม.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เทิดเกียรติ รักพานิชมณี และ พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว และ พ.ต.ท.สมัชชา มหาพรหม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แก้ว นำชุดสืบสวน แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ 3 ราย ได้แก่ นายนพดล หรือ “ติ” วันทาลี อายุ 41 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นายบัญชา หรือ “หวาด” สีวงษา อายุ 36 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี นายขจรศักดิ์ หรือ “นุ” นิ่มเนียง อายุ 34 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา
ในข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน หรือรับของโจร พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ สีดำ-แดง ทะเบียน 7 ขฌ 1704 กทม. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ สีขาว-แดง ทะเบียน 6 ชฌ 8840 กทม. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 ไอ สีเทา-ดำ ทะเบียน 5 ขจ 7515 กทม. รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ สีดำ ทะเบียน ถฎ 9791 กทม. โดยสามารถจับกุมได้ที่ ห้องเช่าเลขที่ 37 หมู่ 4 ซอยกระทุ่มล้ม 27 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ต่อเนื่อง บ้านเลขที่ 82/311 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อ 7 ม.ค. 2569 ว่ามีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ถูกลักจากหอพักในซอยกระทุ่มล้ม 12 หมู่ 8 อ.สามพราน จ.นครปฐม ชุดสืบสวนแกะรอยจนทราบว่าคนร้ายคือ นายนพดล พักอยู่ในห้องเช่าซอยกระทุ่มล้ม 27
เมื่อเข้าตรวจค้นพบรถของผู้เสียหายพร้อมรถต้องสงสัยจากนอกพื้นที่อีก 2 คัน ซุกซ่อนอยู่ ระหว่างนั้น นายขจรศักดิ์ โทรศัพท์นัดหมายมารับรถ ก่อนขับรถกระบะมาถึงจุดเกิดเหตุ ตำรวจจึงแสดงตัวจับกุมได้ทันที
จากการซักถาม นายนพดล รับสารภาพว่า ร่วมกับ นายบัญชา ออกตระเวนก่อเหตุในพื้นที่ สน.ชนะสงคราม, สภ.กระทุ่มแบน และ สภ.โพธิ์แก้ว ใช้วิธี ถีบหักคอรถ ต่อสายไฟตรง สตาร์ตแล้วขับไปซ่อนในห้องเช่า จากนั้นจะมีคนมารับไปจำหน่ายต่อ
เจ้าหน้าที่จึงขยายผลตามจับ นายบัญชา ได้ที่บ้านพักในเขตบางแค พร้อมยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุเป็นหลักฐาน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่าง ขยายผลล่าผู้รับซื้อ เพื่อดำเนินคดีให้ครบทั้งกระบวนการ พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังการจอดรถในช่วงกลางคืน และหากพบพฤติการณ์ต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที.