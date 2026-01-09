เสียงสะอื้นจากชายแดน ชาวบ้านสระแก้วฝากความหวั่งรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาความมั่นคง

สระแก้ว- เสียงสะอื้นจากชายแดน ชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ฝากความหวังรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาความมั่นคง–เศรษฐกิจ เผยเหตุไม่สงบยังหลอกหลอนชีวิต
วันนี้ (9 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ว่าแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่สภาพโดยรวมในพื้นที่ยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดระแวง อีกทั้งยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นฝังลึกในจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเกษตรกรที่ต้องดำรงชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอน
ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น
นางนวลจันทร์ ปากกรณีย์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้า ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกอัดอั้นและเก็บกดจากการที่ต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวง ไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนจึงอยากให้รัฐบาลทำให้จบโดยเร็ว และทำรั้วให้เรียบร้อย เพื่อความอุ่นใจของชาวบ้าน
และยังตั้งคำถามถึงบทบาทของนักการเมืองที่มักหายไปในวันที่ประชาชนเดือดร้อนและยากลำบากว่า ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครแต่เมื่อเวลาถึงเวลาหาเสียงกลับมาหาชาวบ้าน วันนี้ชาวบ้านจึงเชื่อใจทหารมากกว่านักการเมือง
" เหตุความไม่สงบทำให้คนในชุมชนเกิดความกลัวสะสม อยู่ชายแดนลำบากทุกอย่าง ยากไปหมด กลัว ระวัง ตกใจง่าย หลับก็ไม่สนิท” ยาย นวลจันทร์ กล่าว
เกษตรกรชายแดนโอดราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ -ค่าครองชีพสูง สวนทางรายได้
เช่นเดียวกับ นางประยงค์ สินสังวาลย์ อายุ 53 ปี เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องว่า กำลังซ้ำเติมชีวิตชาวบ้านชายแดนอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ที่อาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่กลับไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง
“พวกเราทำเกษตรก็อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลราคาข้าวให้ดีกว่านี้หน่อย เพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นทุกด้าน แต่ผลผลิตทางการเกษตรกลัราคาต่ำ อีกทั้งของกินของใช้แพงหมด บางทีก็รู้สึกเหมือนไม่มีใครเห็นใจ คนชายแดน" นางประยงค์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายสุรจิตต์ ประคองเกื้อ อายุ 43 ปี อีกหนึ่งเสียงจากประชาชนชายแดน ที่คาดหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ให้มีความซื่อสัตย์และลงมือทำจริง โดยเฉพาะารแก้ไขปัญหาความไม่สงบ