“เชน ยศชนัน“นำพท.ขึ้นเวทีลำพูน อู้เมืองชูแปรรูปลำไยเป็นเครื่องสำอาง-ยาแก้ปวด อ้อนขอคะแนน

ลำพูน-"ยศชนัน"ยกทีม 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัยกลางเมืองลำพูน พูดภาษาเหนืออ้อนขอคะแนน เอาใจพื้นที่ปลูกลำไยจะจัดสรรน้ำให้ไหลไปถึงสวน ดัน พ.ร.บ.-แปรรูปเป็นเครื่องสำอางและยาแก้ปวด ดันนิคมอุตฯ ลำพูนผลิตขายในจังหวัด
เช้าวันนี้ (9 ม.ค.) ณ กาดลำพูน จตุจักร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น 3 ผู้แทนชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยหลังจากพบปะกับเกษตรชาวสวนลำไยที่ อ.ป่าซาง ได้เปิดเวทีปราศรัยเพื่อช่วยนายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ ผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 และนาย รังสรรค์ มณีรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีกลุ่มคนเสื้อแดงไปร่วมรับฟังกว่า 2,000 คน
ซึ่งนายยศชนันได้รับการต้อนรับจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่รุมมอบดอกกุหลาบแดง ดอกดาวเรือง คล้อยพวงมาลัยแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ กระทั่งเมื่อขึ้นปราศรัยนายยศนันได้พูดเป็นภาษาภาคเหนือหรือกำเมือง โดยมีเนื้อหาถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการสนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยจะจัดสรรงบประมาณผ่าน ส.ส.ทั้ง 2 คนของ จ.ลำพูน ผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย
นายยศนัน กล่าวว่าด้านน้ำเพื่อการเกษตรจะจัดระบบชลประทานส่งไปถึงชาวสวนลำไยและพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตลำไยซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองถนัดและคิดค้นทำเป็นเครื่องสำอางและเป็นยาแก้ปวดอื่นๆ ได้ ด้านอุตสาหกรรมพบว่าลำพูนมีนิคมอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีระดับโลกผลิตสินค้าส่งไปทั่วโลก แต่อนาคตจะผลิตและนำมาใช้ภายในจังหวัด จึงขอฝากประชาชนเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งเลือกระบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนและเกษตรกร หากประชาชนมีหนี้สินก็เหมือนถูกกดมือกดเท้าไม่สามารรถทำอะไรได้ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของตนก็ไม่ได้ ขั้นตอนแรกต้องแก้หนี้นอกระบบก่อนโดยให้ยืมไปใช้หนี้รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนหนี้ทั่วไปหากเป็นกับ ธ.ก.ส.ถ้าไม่เกิน 100,000 บาทก็ให้ยกให้เลย หากเกินกว่านั้นก็ให้แบ่งจ่ายจนครบต่อเนื่องภายใน 1 ปีโดยยกให้ 1 งวด ส่วนด้านเศรษฐกิจการค้าได้ตั้งเป้าให้มีการส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลก ตั้งกองทุนแก้ไขสแกมเมอร์ นำเงินคืนมาให้เหยื่อที่ถุกหลอกและผลกดันให้มีหวยเกษียณในราคาถูก
ด้านนายณัฐวุฒิ กล่าวว่าในการเลือกตั้งงวันที่ 8 ก.พ.นี้ หากได้นายกรัฐมนตรีเคนเหนือก็จะทำให้ได้คนเหนือที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 หลังจากได้ผู้เป็นพ่อ น้องและน้องหลานมาแล้วรวม 3 คน สำหรับครั้งนี้ถือเป็นศาสตราจารยน์ด๊อกเตอร์ที่อายุยังน้อยและเก่งทั้งวิทยาศาสตร์และวิชาการ ทำให้ตนคิดถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณ ชินวัตร แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังคิดถึงและท่านก็คิดถึงทุกคน ที่ผ่านมามีโพลสำนักต่างๆ ที่น่าเชื่อถือทั่งของมติชนและงเดลินิวส์ระบุว่าคนที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือนายยศชนัน สุดท้ายอยากบอกว่าเพื่อไทยไม่มีวันตายและจะได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 และจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน.