ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาฯ ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินเบลาเวีย เบลารุสเซียนแอร์ไลน์

ระยอง- ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา ร่วมหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ระยอง ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว 281 คนในเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินเบลาเวีย เบลารุสเซียนแอร์ไลน์ ที่เปิดเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำสู่อู่ตะเภาฯ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (9 ม.ค.) พล.ร.อ.อาภา ชพานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา พร้อมด้วย นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางวันดี เผื่อนอุดม ผอ.ททท.ระยอง หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 281 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินเบลาเวีย เบลารุสเซียนแอร์ไลน์
ซึ่งได้เปิดเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำจากท่าอากาศยานแห่งชาติมินสค์ สหพันธ์รัฐเบลารุส มายังสนามบินอู่ตะเภาฯ โดยมี นายวลาดีมีร์ บาราวีคอฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับด้วย
สำหรับ สายการบินเบลาเวีย เบลารุสเซียนแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเบลารุส ให้บริการเส้นทางบินในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ส่วนเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในครั้งนี้เป็นการให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะและมีแผนทำการบินต่อเนื่อง ตลอดช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การเปิดเส้นทางบินตรงในครั้งนี้ถือเป็นอีกโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันออก และรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านการพำนักระยะยาว และด้านการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร คมนาคม และการบริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ชลบุรี พัทยา รวมถึงพื้นใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสายบินของต่างประเทศที่มีต่อศักยภาพของท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ ในฐานะสนามบินหลักของภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและการขยายเส้นทางบินใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย