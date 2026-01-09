xs
คลื่นอ่าวไทยถล่ม “หาดสามพระยา–แหลมศาลา” เขาสามร้อยยอด กัดเซาะหนัก ต้นสนอายุ 30 ปีล้มเกลื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ – คลื่นทะเลหนุนสูงร่วมลมแรงซัดชายฝั่งอุทยานฯ เขาสามร้อยยอดอย่างต่อเนื่อง ทำแนวต้นสนสัญลักษณ์หาดสามพระยา–แหลมศาลา ล้มกว่า 40 ต้น เจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่เสี่ยง งดกางเต็นท์ชั่วคราว หวั่นอันตรายนักท่องเที่ยว

วันนี้( 9 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 7–8 มกราคมที่ผ่านมา พื้นที่หาดสามพระยา และหาดแหลมศาลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับคลื่นลมแรงในอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง

นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดเผยว่า กระแสคลื่นที่มีความสูงเกือบ 3 เมตร ได้ซัดเข้าชายหาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นสนทะเลขนาดใหญ่ อายุกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของพื้นที่ ถูกกัดเซาะจนรากถอนโคนล้มลงจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณหาดสามพระยา และหาดแหลมศาลา รวมแล้วมีต้นสนล้มเสียหายเกือบ 40 ต้น สร้างความตื่นตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวในพื้นที่

จากการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หาดสามพระยา พบว่าสภาพอากาศยังมีความแปรปรวน และคลื่นทะเลยังคงมีกำลังแรง จึงได้มีคำสั่งงดให้บริการลานกางเต็นท์ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งธงแดง และปิดกั้นพื้นที่เสี่ยง ห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนความรุนแรงของธรรมชาติในช่วงต้นปี ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพทางธรรมชาติ แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอย่างใกล้ชิด












