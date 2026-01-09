สืบสวนภาค 2 บุกทลายแหล่งซุกซ่อนแรงงานเถื่อนกลางชุมชน จ.ระยอง พบเขมรอยู่กันเป็นครอบครัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจสืบสวนภาค 2 บุกทลายแหล่งซุกซ่อนแรงงานเถื่อนกลางชุมชนใน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พบชาวเขมรลอบอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัว ดำเนินคดีนายจ้างไทย-เอาผิดต่างด้าว เตือนคนไทยให้งาน-ให้ที่พักเจอโทษหนัก
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 9 ม.ค.) พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ภายใต้ยุทธการ “ปราบขอมดำดิน" ที่ห้องประชุมชั้น 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2
การจับกุมดังกล่าวเป็นการสอบสวนขยายผลจากคลิปไวรัล วัยรุ่นชาวกัมพูชา โพตส์ท้าทายคนไทยและขว้างระเบิดกลางถนน ซึ่งตำรวจสืบสวนภาค 2 ได้ติดตามจับกุมและขยายผลรวบชาวกัมพูชาที่อาศัยในไทยเป็นครอบครัวแบบผิดกฎหมายไปแล้วก่อนหน้า
และล่าสุด กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ยังได้นำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 327 ม. 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หลังได้รับรายงานจากสายข่าวว่า มีแรงงานชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาอยู่รวมกลุ่มเป็นครอบครัว โดยพบบุคคลลักษณะต่างด้าวจำนวน 6 ราย ทั้งชายและหญิงวัยที่พักอาศัยในไทยมานาน จนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
จากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่า ลักลอบเข้ามาไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยได้ทำงานรับจ้างขุดมันสำปะหลังแบบรายวันได้ค่าจ้าง 300 บาทต่อการขุดมัน 1 ตัน จากนั้นจึงจะกลับมาพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวทุกคืน
โดยมี นายวิศณุ อายุ 36 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าบ้านและนายจ้างพร้อมยอมรับว่า เป็นคนรับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้ามาทำงานและให้อยู่ในบ้านเพื่อความสะดวกต่อการทำงาน
ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น ช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มีโทษทั้งจำและปรับ
ขณะที่ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้เน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีโทษแรงและอย่าคิดทำตาม โดยคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับสูงสุด 20,000 บาท ก่อนผลักดันออกนอกประเทศ
ส่วนนายจ้าง ที่จ้างต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทต่อต่างด้าวคน และหากกระทำซ้ำมีโทษ จำคุกและถูกแบล็กลิสต์ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีก
ทั้งนี้ ความตึงเครียดด้านสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาและปัญหาแรงงานเถื่อนที่กำลังระบาดทั่วภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ ปล่อยให้แรงงานผิดกฎหมายเข้ามาสร้างชุมชนใหม่ในไทย เนื่อง8ากอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ขยายเครือข่ายค้ามนุษย์ การแทรกซึมของแก๊งอาชญากรรม
จึงขอย้ำเตือนคนไทยว่า อย่าเห็นแก่เงินชั่วคราวจนนำพาให้ประเทศเสียหาย ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย หากพบเห็นแรงงานเถื่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที