โรงเรียนแนวชายแดนสระแก้วจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสร้างรอยยิ้มหลังเสียงปืนสงบ

สระแก้ว- โรงเรียนแนวชายแดนสระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 สร้างบรรยากาศสุดคึกคักหลังเสียงปืนสงบ ปลูกฝั่งเยาวชนรุ่นใหม่ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
วันนี้ ( 9 ม.ค.) โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้คำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน หลังสถานการณ์ชายแดนเริ่มคลี่คลาย จนทำให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ ได้กลับมาใช้ชีวิตและเข้าเรียนตามปกติ
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ
ขณะที่ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องเพลง การเล่นเกม และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ โดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้แม้กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนชายแดนแห่งนี้ จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่ถือเป็นกิจกรรมแห่งความหวังที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังใจของเด็ก ๆ และชุมชน หลังผ่านช่วงเวลาที่ตึงเครียด ซึ่งแววตาของเด็กๆ และครูที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเท่านั้น
แต่ยังเป็นภาพแห่งสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ การกลับคืนสู่ความปกติ และที่สำคัญคือการปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชน “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตอีกด้วย