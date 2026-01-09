xs
โรงเรียนแนวชายแดนสระแก้วจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสร้างรอยยิ้มหลังเสียงปืนสงบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- โรงเรียนแนวชายแดนสระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 สร้างบรรยากาศ​สุดคึกคักหลังเสียงปืนสงบ ปลูกฝั่งเยาวชนรุ่นใหม่  “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” 

วันนี้ ( 9 ม.ค.) โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้คำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน หลังสถานการณ์ชายแดนเริ่มคลี่คลาย จนทำให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่เคยอพยพออกจากพื้นที่ ได้กลับมาใช้ชีวิตและเข้าเรียนตามปกติ

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก​สนาน​ ท่ามกลาง​รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ

ขณะที่ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลง การร้องเพลง การเล่นเกม และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ โดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด 


ทั้งนี้แม้กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนชายแดนแห่งนี้ จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่ถือเป็นกิจกรรมแห่งความหวังที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังใจของเด็ก ๆ และชุมชน หลังผ่านช่วงเวลาที่ตึงเครียด ซึ่งแววตาของเด็กๆ และครูที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเท่านั้น

 แต่ยังเป็นภาพแห่งสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ การกลับคืนสู่ความปกติ และที่สำคัญคือการปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชน “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตอีกด้วย








