“วิโรจน์”หาเสียงช่วยพรรคส้ม เซลไอเดียทุ่มปีละ 6 หมื่นล้านแก้ลุ่มน้ำ-จัดงบดีดบ้าน/ชดเชยทุ่งรับน้ำรายเดือน

สุโขทัย - “วิโรจน์” เผยนโยบายพรรคส้ม ทุ่มปีละ 6 หมื่นล้าน จัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ จ่ายค่าเสียโอกาสทุ่งรับน้ำเป็นรายเดือน หนุนงบดีดบ้านพ้นน้ำ เพิ่มทางระบายน้ำลงอ่าวไทย
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เผยระหว่างลงพื้นที่หาเสียงใน จ.สุโขทัย ว่าพรรคประชาชนมีนโยบายจัดการปัญหาน้ำท่วมหลายลุ่มน้ำ บูรณาการหลายจังหวัด จัดสรรงบประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท แก้น้ำท่วม-ภัยแล้งซ้ำซาก ตั้งแต่ลุ่มน้ำยมจนถึงพื้นที่ลุ่มภาคกลางทั้งหมด
ลงทุนแก้ปัญหาต่อเนื่องจริงจัง แล้วยังมีงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการขุดลอกคูคลอง ซ่อมพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ รวมทั้งบำรุงรักษา หรือสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆด้วย
รวมทั้งมียุทธศาสตร์รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยจะจ่ายค่าเสียโอกาสทุ่งรับน้ำเป็นรายเดือน หนุนงบดีดบ้านพ้นน้ำ เพิ่มทางระบายน้ำลงอ่าวไทย จ้างงานฟื้นฟูชุมชน เพื่อเปลี่ยนวิกฤตน้ำท่วมเป็นชีวิตที่มั่นคง และขับเคลื่อนนโยบายใช้กลไกการเยียวยาเชิงรุก และการบริหารจัดการเชิงวิศวกรรม ดังนี้
มาตรการระยะสั้น (มีนาคม-กันยายน 2569) เยียวยา ฟื้นฟู และเตรียมรับน้ำ มุ่งเน้นการอัดฉีดสภาพคล่อง ปรับปรุงกายภาพชุมชนให้พร้อมเผชิญเหตุ จ่ายเงินช่วยเหลือเผชิญเหตุ 3,000 บาท/เดือน ตลอดช่วงน้ำท่วม ค่าเสียโอกาสเกษตรกรรม 1,000 บาท/เดือน/ไร่ ชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านตามจริง และค่าปลงศพอัตรามาตรฐาน พักชำระหนี้/ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน และให้สินเชื่อฟื้นฟูอาชีพ 0% สำหรับ SMEs และเกษตรกร
สนับสนุนงบประมาณยกพื้นบ้าน และสาธารณูปโภค (หม้อแปลง/ประปา) ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด ขุดลอกคลองครั้งใหญ่ช่วงหน้าแล้ง ตรวจสอบประตูระบายน้ำให้เสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม และติดตั้งระบบเตือนภัยถึงมือถือประชาชน
มาตรการระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป) ปฏิรูปโครงสร้างจัดการน้ำลุ่มน้ำ มุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างภายใน 4 ปี ปฏิรูปจัดการน้ำลุ่มน้ำยม-น่าน เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย เพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องผันเข้าทุ่งบางระกำ และป้องกันเขตเศรษฐกิจสุโขทัย อย่างน้อย 400 ลบ.ม./วินาที เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและทุ่งรับน้ำ เพื่อให้การนำน้ำเข้า-ออกรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาท่วมขังในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท และในปี 2573 จะขยับขึ้นเป็น 1,500 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเงินเหล่านี้เอาไปจับจ่ายใช้สอย ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้รับประโยชน์ตามไปด้วย