สมุทรสงคราม เล็งลดภาษีโรงแรมเหลือ 0.50% ผนึกสมุทรสาครจัด “นางสาวไทยสองสมุทร” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สมุทรสงคราม - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมุทรสงคราม เดินหน้าหารือผู้ประกอบการที่พัก ผลักดันลดภาษีโรงแรม–รีสอร์ท เหลือร้อยละ 0.50 พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการ เล็งจัดประกวด “นางสาวไทย–เทพบุตรสองสมุทร” ครั้งแรก เชื่อมสองจังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง–ท่าจีน สร้างสีสันการท่องเที่ยวและกิจกรรมการกุศล
นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เผยว่าเมื่อค่ำวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา โดยในที่ประชุมได้แจ้งการขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับชาติเรื่องการประสานการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (กทจ.) รวมทั้งการร่างแผนการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ และการเตรียมพร้อมอุปกรณ์การอำนายความสะดวก เนื่องจากขณะนี้พบว่าคนพิการมีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โดยในที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งสำนักงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน พร้อมเตรียมจัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท เพื่อผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณาทบทวนอัตราการจัดเก็บภาษี จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.50 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเปิดโอกาสการลงทุนใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการยกระดับที่พักเข้าสู่มาตรฐานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีสถานประกอบการผ่านมาตรฐานเพียง 2 แห่ง จากที่มีมากกว่า 300 แห่ง รวมถึงปัญหาการต่ออายุใบอนุญาตที่ใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดการประกวด “นางสาวไทยสองสมุทร” และ “เทพบุตรสองสมุทร” ณ ฟาร์มม้าอัมพวา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–22.00 น. ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล นับเป็นการผนึกกำลังครั้งแรกระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร เพื่อเชื่อมสายใยสองเมืองลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน คัดเลือกบุรุษและสตรีที่มีบุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ ทำหน้าที่เป็นทูตด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ภายในงานยังมีการเปิดตัวโครงการการกุศล “อาชาโอบกอด คลื่นเสียงปลอบโยน” (Embrace & Harmony Project) ความร่วมมือระหว่างกองประกวดนางสาวไทยสองสมุทร ฟาร์มม้าอัมพวา และ Wictory Wellness มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม ผ่านกิจกรรมอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ และคลื่นเสียงบำบัดเพื่อเยียวยาผู้ปกครอง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาสมุทรสาคร และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กออทิสติกยากไร้ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ ผลไม้กลับชาติ ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น น้ำตาลมะพร้าวแท้ และส้มโอขาวใหญ่ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการประกวด เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเพศชายและหญิง อายุ 18–30 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน https://forms.gle/HrCg6hfkHT79tt117 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดี beer6569 หรือโทรศัพท์ 081-770-4199