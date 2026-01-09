เคสแรกของปี! อช.เอราวัณสกัดไฟป่า เจอหลักฐานพรานโหด “จุดไฟไล่สัตว์ให้ติดบ่วง” สั่งล่าตัวดำเนินคดีเด็ดขาด

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สนธิกำลังเข้าควบคุมเหตุไฟป่าบริเวณรอยต่อพื้นที่อนุรักษ์ ก่อนพบหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการจงใจจุดไฟเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ โดยวางบ่วงดักสัตว์ในเส้นทางหนีไฟ นับเป็นกรณีแรกของปี 2569 ที่พบพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบและเข้าระงับเหตุไฟป่าบริเวณรอยต่ออุทยานฯ ซึ่งมีลักษณะผิดปกติ และตรวจพบร่องรอยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการล่าสัตว์
โดยเมื่อเวลา 18.20 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ที่ อว.3 (วังบาดาล) ขณะออกลาดตระเวนตามภารกิจปกติ ตรวจพบกลุ่มควันหนาแน่นบริเวณป่าบ้านหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แม้จุดเกิดเหตุจะอยู่นอกเขตอุทยานฯ แต่เกรงว่าไฟจะลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จึงได้สนธิกำลังร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ รวม 18 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้ภายในเวลา 18.30 น. และดับไฟสนิทในเวลา 19.40 น. พบพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 2 ไร่ ก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดหลังไฟสงบ
จากการตรวจสอบ พบหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดว่าไฟป่าดังกล่าวไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือการเผาเพื่อหาของป่าทั่วไป แต่เป็นการ “จงใจจุดไฟเพื่อต้อนสัตว์ป่าให้วิ่งหนีไปติดบ่วง” ซึ่งเป็นวิธีการล่าสัตว์ที่อันตราย พรานจะวางบ่วงดักสัตว์ไว้ในทิศทางเหนือลมหรือเส้นทางที่คาดว่าสัตว์จะหนีไฟ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศ
นายอรรถพล ระบุว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งขยายผล เพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมสั่งปูพรมตรวจค้นและกวาดล้างบ่วงดักสัตว์ รวมถึงเครื่องมือล่าสัตว์ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณทั้งหมด เพื่อป้องกันอันตรายต่อสัตว์ป่า
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า หรือพบเหตุไฟป่า สามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง