อร่ามตา “ต้นสุพรรณิการ์” ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งริมถนนสายบ้านโป่งหนองตาอุ่น จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา – อร่ามตา ต้นสุพรรณิการ์ ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งริมถนนสายบ้านโป่งหนองตาอุ่น อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตลอดระยะทางยาวกว่า 2 กม. ทำชาวบ้าน-นักท่องเที่ยวแวะจอดรถถ่ายภาพ
วันนี้ ( 8 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านโป่งหนองตาอุ่น ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่าขณะนี้ “ต้นสุพรรณิการ์” กำลังพากันออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งตลอดเส้นทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยต้นที่ดอกบานเต็มที่จะเริ่มร่วงหล่นลงพื้นดิน กลายเป็นพรมสีเหลืองอร่าม สร้างความสวยงามและความรู้สึกสดชื่นให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
จากความสวยงามดังกล่าว ทำให้ในช่วงนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางต่างอดใจไม่ไหว แวะจอดรถลงมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนาน
เจ้าของร้านกาแฟ “Slow Life” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง บอกว่า ช่วงที่ ต้นสุพรรณิการ์ ออกดอกสะพรั่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก โดยต้นไม้ชนิดนี้จะบานช่วงหน้าหนาวปีละ 1 ครั้ง ใช้เวลาออกดอกประมาณ 2–3 เดือน นอกจากนั้นยังมีจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะถ่ายภาพอีกจุดคือ บริเวณถนนใกล้กับ “อุโมงค์ต้นไม้”
สำหรับ “สุพรรณิการ์” เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นสูงประมาณ 8–15 เมตร ดอกออกเป็นช่อยาวราว 20–30 เซนติเมตร ดอกมี 5 กลีบ ลักษณะกลีบดอกงุ้มเข้าหากัน กลีบดอกและเกสรมีสีเหลืองอยู่ตรงกลาง โดยจะบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงฤดูหนาว โดยมากอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ ก่อนเริ่มร่วงโรยตามฤดูกาล
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าหากปลูก ต้นสุพรรณิการ์ ไว้ประจำบ้านจะเป็นสิริมงคล เนื่องจากโบราณเรียกว่า “ต้นปาริชาติ” ซึ่งเชื่อว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาล อีกทั้งยังมีผู้เรียกต้นสุพรรณิการ์นี้ว่า “ต้นฝ้ายคำ” เพราะดอกมีสีเหลืองดุจทองคำ จึงถูกยกย่องว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้า อีกด้วย
และตามความเชื่อโบราณยังระบุว่า สุพรรณิการ์เป็นไม้มงคล ควรปลูกไว้ทางทิศใต้ และนิยมปลูกในวันพุธ อีกทั้งหากผู้ปลูกเกิด “ปีระกา” จะเชื่อว่าเป็นมงคลยิ่งขึ้น เนื่องจากสุพรรณิการ์เป็นต้นไม้ประจำปีระกาด้วย
แต่ขอเตือนเล็กน้อย ผู้ที่เดินทางไปถ่ายภาพควรระมัดระวังเรื่องการจอดรถและความปลอดภัยที่จะต้องไม่กีดขวางการจราจร ที่สำคัญจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่เพื่อให้คงความสวยงามไว้ให้เป็นจุดชมธรรมชาติของชุมชนต่อไป.