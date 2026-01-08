ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม

ตราด- กองทัพเรือ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมชุด EOD ตำรวจภูธรตราด เข้าเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรยิงตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน- สวนทุเรียนชาวบ้านหนองรี ต.ชำราก ช่วงการปะทะรอบสอง ขณะ ผญบ.หนองรี เผยมีระเบิดตกในพื้นที่อย่างน้อย 28 หลุม
วันนี้ ( 8 ม.ค.) กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ (Diver & EOD) กองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองทัพเรือ (TMAC) และหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดตราด เข้าปฎิบัติภารกิจเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ ภายในหมู่บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ในระยะ 300 เมตร โดยผู้นำชุมชน ยังได้ขอให้ชาวสวนยุติการทำสวนชั่วคราวในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-14.00 น.ที่ผ่านมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย
จากการตรวจสอบพบหลุมระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตรที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาฝังอยู่ใต้ถนนคอนกรีต ระดับความลึกประมาณ 3 เมตร เจ้าหน้าที่ทหาร ต้องใช้รถแมคโครเล็กขุดเปิดหลุม นานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ก็พบเพียงสะเก็ดระเบิดเท่านั้น
และยังได้นำรถแบคโฮ เข้าทำการขุดหลุมระเบิดในจุดที่ 2 ซึ่งอยู่ข้างต้นทุเรียนลึกกว่า 3 เมตร โดยพบสะเก็ดระเบิดกว่า 10 ชิ้น และมี 3 ชิ้นสามารถประกอบเข้าด้วยกัน ก่อนจะใช้อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และพบว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตร
นายมานิต นาคหิรัญ เจ้าของสวนทุเรียนเล่าถึงนาทีชีวิตในวันที่มีกระสุนปืนใหญ่ตกในสวน ว่าเป็นช่วงที่ตนเองกลับเข้ารดน้ำต้นทุเรียนภายในสวน หลังอพยพไปอยู่ยังศูนย์พักพิง และระหว่างเปิดน้ำได้ยินเสียงดังระเบิดดังข้ามหัวก่อนที่เสียงจะเงียบไป กระทั่งเดินรดน้ำไปเรื่อย ๆ จึงพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกจึงรีบออกจากพื้นที่ทันที
ขณะที่ น.ส.ณพัชรา รัตนวาร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 เผยว่าหมู่บ้านหนองรี มีระเบิดของฝ่ายกัมพูชา ตกลงมาอย่างน้อย 28 หลุม และขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีมากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากเชื่อว่ามีบางส่วนชาวบ้านยังหาไม่เจอ และบางส่วนตกไปในบ่อน้ำ
“ ขณะนี้ได้เน้นย้ำให้ลูกบ้านรีบสำรวจพื้นที่ของตนเองทุกตารางเมตร และหากพบร่องรอยกระสุนให้รีบแจ้งทันที ส่วนการเก็บกู้หลุมระเบิด 2 หลุมในวันนี้เนื่องจากประชาชนไม่สบายใจว่ากระสุนที่ตกมาจะระเบิดหรือไม่ จึงประสานเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เข้าตรวจสอบจนพบว่าทั้ง 2 หลุมกระสุนระเบิดแตกแล้ว และเป็นพื้นที่ปลอดภัย” ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 กล่าว
