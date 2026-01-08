xs
xsm
sm
md
lg

ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ตราด- กองทัพเรือ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมชุด EOD ตำรวจภูธรตราด เข้าเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรยิงตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน- สวนทุเรียนชาวบ้านหนองรี ต.ชำราก ช่วงการปะทะรอบสอง ขณะ ผญบ.หนองรี เผยมีระเบิดตกในพื้นที่อย่างน้อย 28 หลุม

วันนี้ ( 8 ม.ค.) กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ (Diver & EOD) กองทัพเรือ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองทัพเรือ (TMAC) และหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดตราด เข้าปฎิบัติภารกิจเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ ภายในหมู่บ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ในระยะ 300 เมตร โดยผู้นำชุมชน ยังได้ขอให้ชาวสวนยุติการทำสวนชั่วคราวในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-14.00 น.ที่ผ่านมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

จากการตรวจสอบพบหลุมระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตรที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาฝังอยู่ใต้ถนนคอนกรีต ระดับความลึกประมาณ 3 เมตร เจ้าหน้าที่ทหาร ต้องใช้รถแมคโครเล็กขุดเปิดหลุม นานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ก็พบเพียงสะเก็ดระเบิดเท่านั้น

และยังได้นำรถแบคโฮ เข้าทำการขุดหลุมระเบิดในจุดที่ 2 ซึ่งอยู่ข้างต้นทุเรียนลึกกว่า 3 เมตร โดยพบสะเก็ดระเบิดกว่า 10 ชิ้น และมี 3 ชิ้นสามารถประกอบเข้าด้วยกัน ก่อนจะใช้อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และพบว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตร


นายมานิต นาคหิรัญ เจ้าของสวนทุเรียนเล่าถึงนาทีชีวิตในวันที่มีกระสุนปืนใหญ่ตกในสวน ว่าเป็นช่วงที่ตนเองกลับเข้ารดน้ำต้นทุเรียนภายในสวน หลังอพยพไปอยู่ยังศูนย์พักพิง และระหว่างเปิดน้ำได้ยินเสียงดังระเบิดดังข้ามหัวก่อนที่เสียงจะเงียบไป กระทั่งเดินรดน้ำไปเรื่อย ๆ จึงพบว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกจึงรีบออกจากพื้นที่ทันที


ขณะที่ น.ส.ณพัชรา รัตนวาร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 เผยว่าหมู่บ้านหนองรี มีระเบิดของฝ่ายกัมพูชา ตกลงมาอย่างน้อย 28 หลุม และขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีมากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากเชื่อว่ามีบางส่วนชาวบ้านยังหาไม่เจอ และบางส่วนตกไปในบ่อน้ำ

“ ขณะนี้ได้เน้นย้ำให้ลูกบ้านรีบสำรวจพื้นที่ของตนเองทุกตารางเมตร และหากพบร่องรอยกระสุนให้รีบแจ้งทันที ส่วนการเก็บกู้หลุมระเบิด 2 หลุมในวันนี้เนื่องจากประชาชนไม่สบายใจว่ากระสุนที่ตกมาจะระเบิดหรือไม่ จึงประสานเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เข้าตรวจสอบจนพบว่าทั้ง 2 หลุมกระสุนระเบิดแตกแล้ว และเป็นพื้นที่ปลอดภัย” ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 กล่าว
▪️






ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม
ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม
ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม
ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม
ทร. พร้อมชุดEOD เร่งเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่เขมรตกในพื้นที่บ้านหนองรี จ.ตราด พบมีไม่น้อยกว่า 28 หลุม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น