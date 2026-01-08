อบจ.จันบุรี หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด

จันทบุรี - อบจ.จันทบุรี ผนึกกำลังร่วมทุกภาคส่วนหาแนวทางร่วมยกระดับราคามังคุด แก้ปัญหาผลผลิตตกไซส์- ผลักมังคุดผิวดำพ้นระบบ ลดพฤติกรรมกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ก่อนถึงฤดูการผลิตในเดือน เม.ย.-ส.ค.69
วันนี้ ( 8 ม.ค.) นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ผู้ประกอบการล้งรับซื้อผลไม้ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดในภาพรวม
รวมทั้งพฤติกรรมการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และการคัดแยกผลผลิตตกไซส์ การนำมังคุดผิวดำออกจากระบบการประมูล ก่อนเดินหน้าสร้างแบรนด์จังหวัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์มังคุดไทยสู่ตลาดสากล ก่อนถึงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือกับฐานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับราคามังคุดและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาว มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบบริหารจัดการผลผลิตที่ยั่งยืน เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตมังคุดจันทบุรี (รวมภาคตะวันออก) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2568 จากสภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ปริมาณผลผลิตมังคุดจันทบุรีมีปริมาณรวมกว่า 258,746 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 43% และผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือน เม.ย. -มิ.ย. ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ส.ค.