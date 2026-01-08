ผวจ.กาญจน์จับมือกรมอุทยานฯ ลุย “เคาะประตูบ้าน” สกัดไฟป่า–หมอกควัน–PM2.5 ตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ 40%

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี จับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดปฏิบัติการรณรงค์ “เคาะประตูบ้าน” ลงพื้นที่ชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สร้างการรับรู้เชิงรุก ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งเป้าปี 2569 ลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
วันนี้ ( 8 ม.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับพื้นที่ พร้อมปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ไฟป่า ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลวังด้ง เดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน พบปะประชาชนถึงหน้าบ้าน โดยมี นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวรายงาน ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หมู่ 4 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
กิจกรรมดังกล่าวมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง อุทยานฯ ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ปภ. กอ.รมน. เกษตรจังหวัด ทสจ. และภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 250 คน
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบของไฟป่าและ PM2.5 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการป้องกัน–แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจังหวัดได้บังคับใช้กฎหมายควบคู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับประชาชนรอบกลุ่มป่าที่ 12 รอบเขื่อนศรีนครินทร์ ให้หยุดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร พร้อมย้ำบทลงโทษที่เข้มงวด คาดว่าหลังสิ้นสุดฤดูกาลไฟป่าช่วงวันที่ 30 เม.ย. 2569 สถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ด้าน นายราชันย์ บัวตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2562 โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้บูรณาการมาตรการรับมือไฟป่า–หมอกควัน–ฝุ่น PM2.5 ผ่านกลไกการบริหารจัดการ 3 ระดับ พร้อมกำหนดเป้าหมายปี 2569 ลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
สำหรับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ครอบคลุม 4 อำเภอ ประสบปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่องจากการเผาวัชพืชเตรียมพื้นที่เกษตร และการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าหรือล่าสัตว์ จึงได้จัดกิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังขับเคลื่อน War Room ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวม 406 หน่วยทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับของ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ พร้อมคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง 14 กลุ่มป่า เดินหน้าบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรร่วมกับจังหวัด กองทัพ และภาคประชาชน เพื่อรับมือสถานการณ์ปี 2569 อย่างมีประสิทธิภาพ