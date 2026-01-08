xs
วันเด็กถึงขอบเตียง! ผู้ว่าฯ เพชรบุรี หอบของขวัญ 40 ชุด เยี่ยมน้องป่วย เติมรอยยิ้มเด็กน้อยที่ไม่ได้กลับบ้าน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – บรรยากาศอบอุ่นหัวใจรับวันเด็กแห่งชาติ 2569  ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบกำลังใจและของขวัญให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องนอนพักรักษาตัว ไม่สามารถกลับบ้านไปร่วมกิจกรรมวันเด็กกับครอบครัวได้

วันนี้ (8 ม.ค. )ร.ต.ภพชนก ชลานุเคราะห์ เป็นประธานกิจกรรมส่งมอบกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมี นางณัฐฐินีย์ คงบูชาเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเด็กที่แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ และหอผู้ป่วยเด็ก ชั้น 2 พูดคุยให้กำลังใจแก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งพลาดโอกาสไปร่วมกิจกรรมวันเด็กภายนอก พร้อมมอบของขวัญ ตุ๊กตา ชุดระบายสี ลูกโป่ง และของเล่นต่าง ๆ จำนวนกว่า 40 ชุด ส่งตรงถึงมือเด็ก ๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมความสุขในช่วงเทศกาลวันเด็ก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ลดความตึงเครียดจากการเจ็บป่วย และตอกย้ำว่า “เด็กทุกคนไม่เคยถูกทอดทิ้ง” แม้ต้องอยู่บนเตียงคนไข้ก็ยังได้รับความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีจากสังคม อันเป็นหัวใจสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ










