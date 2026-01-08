สระแก้ว- น้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลสู่ทหารแนวหน้า ล่าสุดคุณยายวัย 72 ปีพร้อมครอบครัวนำอาหารและน้ำดื่มมอบทหารปฎิบัติหน้าที่บ้านหนองจาน ขอบคุณในความเสียสละ ไม่เคยลืมความปลอดภัยที่มอบให้ในวันปะทะเดือด
วันนี้ (8 ม.ค.) ชาวบ้านทั้งในพื้นที่ จ.สระแก้วและต่างถิ่นยังคงทยอยนำสิ่งของและอาหาร มอบให้กับทหารแนวหน้าซึ่งปฎิบัติหน้าที่บริเวณชาวยบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นสร้างขวัญและกำบังใจอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุด คุณยายใบ วัย 72 ปีพร้อมครอบครัวซึ่งเดินทางมาจาก อ.ตาพระยา ได้นำอาหารมามอบให้ทหารแนวหน้าเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมบอกว่าตนเองและครอบครัวเป็นหนึ่งในประชาชนที่เคยต้องอพยพออกจากพื้นที่ในช่วงที่เกิดการปะทะอย่างรุนแรง วันนี้จึงไม่เคยลืมผู้ที่เสียสละอยู่แนวหน้า
และวันนี้เมื่อได้กลับเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัย ก็ยังสำนึกในบุญคุณของเหล่าทหารหาญ จึงได้นำอาหารทั้งของแห้ง ของสด และอาหารปรุงสุก รวมทั้งเนื้อหมูและน้ำดื่ม มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นทั้งจากผู้ให้และผู้รับ สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
คุณยายใบ ยังบอกอีกว่าตนเองติดตามข่าวสารสถานการณ์ชายแดนโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงที่มีการปะทะหนักยิ่งรู้สึกเป็นห่วงในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย และยายเป็นแค่คนธรรมดา แม้จะช่วยอะไรได้ไม่มากแต่อยากมาให้กำลังใจ อยากให้รู้ว่าประชาชนยังอยู่ข้างทหาร ขอให้ทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับกำลังใจต่างรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคุณยายใบและครอบครัว โดยบอกว่า กำลังใจจากประชาชนคือพลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่แม้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก แต่เมื่อได้รับแรงสนับสนุนเช่นนี้ ก็ทำให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป