พบแล้ว "พลายชมวิว" ช้างป่าถูกปิกอัพตู้ทึบพุ่งชน หายเข้าป่าเขาใหญ่นานหลายวัน

ปราจีนบุรี - โล่งใจ! พบแล้ว "พลายชมวิว" หรือ "เบี่ยงใหญ่" ช้างป่าถูกปิกอัพตู้ทึบพุ่งชนขณะข้ามถนนบริเวณทางแยกเข้าสถานีวิจัยต้นน้ำมูล บ้านเหวปลากั้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หายเข้าป่าเขาใหญ่หลายวันล่าสุดอาการปลอดภัย
จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพตู้ทึบพุ่งชน ช้างป่า ขณะกำลังข้ามถนนบริเวณทางแยกเข้าสถานีวิจัยต้นน้ำมูล บ้านเหวปลากั้ง ม. 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทั้งผู้ขับขี่และช้างป่าได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก ซึ่งหลังเกิดเหตุ ช้างป่า ได้หลบหนีเข้าไปในผืนป่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นเวลาหลายวัน
จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่พบร่องรอยของช้าง และยังทำให้ไม่สามารถประเมินความรุนแรงของบาดแผลได้ สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักอนุรักษ์ และประชาชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์
ขณะที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ( สบอ.1ปราจีนบุรี) ได้สั่งการเร่งด่วนให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามช้างป่าที่ถูกชน เพื่อประเมินอาการบาดเจ็บและให้การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 23.15น.วานนี้ ( 7 ม.ค.) นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ( สบอ.1ปราจีนบุรี) ได้แจ้งข่าวดีว่า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเขาใหญ่ ได้พบตัว ช้างป่า "พลายชมวิว" หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า "เบี่ยงใหญ่" แล้วและยังอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มีบาดแผลรุนแรง
ทั้งนี้ นายกุ๊ก นาวิกโยธิน สมาชิกทีมอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าเขาใหญ่ รายงานว่าได้พบตัว พลายชมวิว หลังค้นหาต่อเนื่องมานานหลายวัน ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่า พลายชมวิว มีสภาพปลอดภัย ไม่มีบาดแผลรุนแรงหรืออาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วง
อย่างไรก็ตาม พลายชมวิว ยังคงมีพฤติกรรมระแวงต่อสภาพแวดล้อมและการเข้าใกล้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างป่าที่เพิ่งประสบเหตุการณ์ตึงเครียด เจ้าหน้าที่และทีมอาสาจึงยังคงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการดูแลผลักดันให้ช้างกลับเข้าสู่พื้นที่ป่าที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงในการออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
การพบตัวพลายชมวิวในครั้งนี้ นับเป็นข่าวดีที่สร้างความโล่งใจให้กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ต่างเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารด้วยความเป็นห่วง
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทีมอาสา และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและดูแล พลายชมวิว พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือรบกวนช้างป่า และหากพบเห็นช้างป่าโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์ป่า