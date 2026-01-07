ศูนย์ข่าวศรีราชา-ยังไม่กลับ " เท้ง -ณัฐพงษ์” หัวหน้าพรรคประชาชน ลุยหาเสียงช่วยลูกพรรคใน จ.ชลบุรี ช่วงเย็นที่ตลาดจตุจักร ยันไม่เคยอยู่ตรงข้ามทหาร-ไม่เคยค้านจัดซื้ออาวุธ
จากกรณีที่ตลอดทั้งวันนี้ (7 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคฯ ใน จ.ชลบุรี ตั้งแต่เมืองพัทยา ศรีราชา พานทอง เรื่อยมาจนถึงเขต อ.เมืองชลบุรี โดยขอให้ชาวชลบุรีเลือกผู้สมัครของพรรคฯแบบยกทีมนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา " เท้ง -ณัฐพงษ์” ยังได้นำทีมผู้หาเสียงเดินทางไปยังตลาดจตุจักรชลบุรี ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
จากนั้นได้ขึ้นรถปราศรัยนโยบายของพรรค ฯเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนเดินพบประชาชนและเปิดเผยตีอสื่อมวลชนถึงกรณีการท้าให้พรรคฯ เปิดเอกสารกรรมมาธิการ และขอให้ดูการอภิปรายย้อนหลังเรื่องการค้านการจัดซื้ออาวุธป้องกันป้องกันประเทศ
ซึ่ง" เท้ง -ณัฐพงษ์” ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีนโยบายคัดค้านการจัดซื้ออาวุธป้องกันป้องกันประเทศแต่อย่างใดและยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยอยู่ตรงข้ามกับทหาร ซ้ำการหาเสียงในช่วงหลังยังเอนเอียงไปทางทหารมากขึ้นด้วยซ้ำ