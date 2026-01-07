ชาวบ้านแห่จับจ่ายของดีราคาถูก หลัง“ฉวีวรรณกรุ๊ป เปิดขายไก่-ไข่ราคาถูกกว่าตลาด แบ่งเบาภาระชาวศรีราชา”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - คนศรีราชายิ้มได้ ! แห่จับจ่ายของดีราคาถูก หลัง ฉวีวรรณกรุ๊ป เปิดพื้นที่หน้าสโมสร จำหน่ายเนื้อไก่ปรุงสุก ไก่แปรรูป และไข่ไก่ ราคาถูกกว่าท้องตลาดมาตรฐานส่งออก มอบเป็นของขวัญปีใหม่ เปิดขายทุกวันพุธ ไม่มีกำหนด
วันนี้( 7 ม.ค.) ชาวศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาจับจ่าย ของดีราคาถูก หลังฉวีวรรณกรุ๊ป เปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าสโมสรฉวีวรรณ กรุ๊ป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ ทั้งเนื้อไก่ปรุงสุก ไก่แปรรูป และไข่ไก่ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และเป็นสินค้ามาตรฐานส่งออก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
โดยบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าที่บริเวณด้านหน้าสโมสรฉวีวรรณ กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยเข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาถูกและคุณภาพได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ที่ต้องการคืนกำไรสู่สังคม และช่วยเหลือประชาชนในช่วงต้นปี
สำหรับการจำหน่ายสินค้าจะเปิดขาย ทุกวันพุธ ช่วงบ่ายถึงเย็น ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรฉวีวรรณ กรุ๊ป และจะดำเนินการเปิดขายในลักษณะนี้ โดยไม่มีกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่อง