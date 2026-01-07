มทบ.16 ลุยบ้านคา! แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว พร้อมขนกองทัพแพทย์–ถุงยังชีพช่วยประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร

ราชบุรี - มณฑลทหารบกที่ 16 เดินหน้าโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” ลงพื้นที่อำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี มอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่และช่วยกลุ่มเปราะบาง สร้างรอยยิ้มคลายหนาวให้ประชาชน
วันนี้( 7 ม.ค.) ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พลตรีสุรวิชญ์ แดงจันทร์ อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคา โดยมี นายธีรเดช โปสพันธุ์ นายอำเภอบ้านคา ให้การต้อนรับ
ในพิธีมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของมณฑลทหารบกที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มพิธี ประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้รับเมตตาจากพระราชวชิรานุสิฐ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) วัดหลวงพ่อสดธรรมการยาราม กล่าวสัมโมทนียกถา
สำหรับโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” มณฑลทหารบกที่ 16 ได้นำผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนในช่วงฤดูหนาว
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน อาทิ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การแสดงมวยไทย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Army Doctor จากโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ให้บริการตรวจรักษา แจกจ่ายเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำด้านการใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงบูธบริการประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บูธ Army Barber, บูธ Fix it, นิทรรศการหมอดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน นิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี การแจกกล้าไม้มีค่า และรถครัวสนามของมณฑลทหารบกที่ 16
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานในพิธีได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จำนวน 3 หลัง เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งเดินทางไปมอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและถุงยังชีพด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่