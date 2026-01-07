ฟุ้งท่องเที่ยวพัทยาปีใหม่ 69 แม้ยอดนักเดินทางลด แต่รายได้พุ่งเหตุได้ นทท.กระเป๋าหนักกลับคืน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ฟุ้งเทศกาลปีใหม่ 2569 แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ลด แต่ยอดรายได้พุ้ง ชี้ผลจากกลุ่มลูกค้าคุณภาพทั้งยุโรป-รัสเซียที่มีกำลังซื้อและพักยาวกลับคืน จากนี้เดินหน้าเจาะตลาดเบลารุส-สายฮาร์เลย์-กอล์ฟ ดันยอดเพิ่ม
วันนี้ ( 7 ม.ค.) น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้เปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่าแม้ ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ในแง่ของรายได้แล้วกลับพบว่าพุ่งสูงขึ้น โดยมาจากปัจจัยสำคัญเรื่องกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่มีกำลังใช้จ่ายและเข้าพักในระยะยาวเริ่มหวนกลับคืน
“ เทศกาลปีใหม่ 69 เมืองพัทยา มีตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ยังคงเป็นกลุ่มสำคัญกลับเข้ามามากขึ้นและยังใช้เวลาการพำนักในเมืองพัทยานานขึ้นเช่นกัน จนส่งผลดีต่อรายได้ในภาพรวมที่เติบโตขึ้น ”
นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยังเผยอีกว่าปัจจัยสำคัญอีกประการที่ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็คือการทำงานเชิงรุกของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังได้เข้าพบเอกอัครราชทูตประจำประเทศรัสเซีย จนทำให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางกลับเข้าเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
รวมถึงสัญญาณบวกอย่าง“นักท่องเที่ยวชาวเบลารุส” ที่เตรียมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และยังถือเป็นโอกาสสร้างตลาดใหม่ให้กับเมืองพัทยา
สำหรับแผนการทำตลาดในระยะถัดไปคือการจัดทำ “โรดแมป” เพื่อนำนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าพื้นที่ โดยจะเน้นกลุ่มเฉพาะทางที่มีกำลังซื้อและมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจน อาทิ กลุ่มฮาร์เลย์ (Harley) / กลุ่มบิ๊กไบค์ท่องเที่ยว กลุ่มกอล์ฟ และการทำตลาดเชิงรุกในช่วงเดือน ส.ค.69 เพื่อขยายฐานลูกค้าและดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พัทยาให้มากขึ้น
“ ทิศทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปีนี้ สะท้อนภาพการขับเคลื่อนจาก “ปริมาณ” ไปสู่ “คุณภาพ” ซึ่งหากเดินหน้าการตลาดเจาะกลุ่มอย่างถูกทิศทางก็จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ผู้ประกอบการ และยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวได้ในระยะยาว “ น.ส. ชุติมา กล่าว