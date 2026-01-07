“รังสิมา” คัมแบ็ก ปชป. ลงบัญชีรายชื่อ ชูไม่ซื้อเสียง หวังทวงศรัทธาการเมืองสุจริต

สมุทรสงคราม - อดีต สส.สมุทรสงคราม 5 สมัย “รังสิมา รอดรัศมี” เปิดใจหวนคืนพรรคประชาธิปัตย์ ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ศึกเลือกตั้ง 2569 ชี้ปัญหาสุขภาพขอส่งไม้ต่อคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ พร้อมย้ำอุดมการณ์ไม่ซื้อเสียง–ไม่ทุจริต หวังใช้ประสบการณ์ทวงคืนศรัทธาการเมืองสุจริต
การตัดสินใจหวนคืนสู่พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งของ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อายุ 64 ปี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 5 สมัย ด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันเลือกตั้ง สส. ปี 2569 ที่หลายพรรคเร่งปรับยุทธศาสตร์ช่วงชิงคะแนนเสียงในระดับประเทศ
น.ส.รังสิมา เปิดเผยว่า การเปลี่ยนบทบาทจาก “เจ้าของพื้นที่” มาเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ มีสาเหตุหลักจากปัญหาสุขภาพ หลังประสบอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อปี 2557 กระดูกสันหลังหัก ต้องใส่เหล็กดาม และเมื่ออายุมากขึ้นเกิดภาวะกระดูกทรุดกดทับเส้นประสาท ทำให้การเดินและการลงพื้นที่อย่างหนักไม่สะดวกเหมือนในอดีต
“ทำงานการเมืองมากว่า 30 ปี เป็น สส.เขตมาแล้ว 5 สมัย ครั้งนี้จึงอยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของพรรคก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทน” น.ส.รังสิมา กล่าว พร้อมย้ำความเชื่อมั่นว่าผู้สมัคร สส.เขตของพรรคในจังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพ และมีประสบการณ์ทำงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่
อดีต สส.สมุทรสงคราม ระบุว่า การลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อยังเป็นการช่วยเสริมคะแนนภาพรวมของพรรคในระดับประเทศ เนื่องจากเชื่อว่าฐานเสียงเดิมของประชาธิปัตย์ในสมุทรสงครามยังคงมีอยู่ และสามารถส่งผลต่อคะแนนบัญชีรายชื่อได้ ขณะเดียวกันยังเชื่อว่าตนเองมีฐานเสียงระดับประเทศจากบทบาทการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญในการกลับมาทำงานการเมือง คือความตั้งใจผลักดันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเคยริเริ่มและประสานงบประมาณจากองค์กรการกุศลระหว่างประเทศไว้แล้ว แต่ต้องชะลอหลังพ้นตำแหน่ง โดยยืนยันว่าหากได้รับเลือกตั้ง จะเร่งฟื้นโครงการเพื่อแก้ปัญหาความแออัด น้ำท่วม และข้อจำกัดด้านบริการของโรงพยาบาลหลักในตัวเมือง
ในมุมมองต่อการเมืองไทย น.ส.รังสิมา แสดงความกังวลต่อการใช้เงินซื้อเสียงที่แพร่หลายในทุกระดับ พร้อมย้ำจุดยืน “ไม่ซื้อเสียง ไม่ทุจริต” และยึดมั่นอุดมการณ์การเมืองสุจริต ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อเนื่องถึง 5 สมัยในอดีต
สำหรับบทบาท สส.บัญชีรายชื่อ หากได้รับโอกาส จะมุ่งทำงานด้านการตรวจสอบ ผ่านกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการทำงานในคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณและ ป.ป.ช. โดยเฉพาะการตรวจสอบงบประมาณรัฐสภา อาทิ งบอาหารวันละกว่า 5 แสนบาท หรือปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมองว่าสามารถปรับลดและนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ ภายใต้สโลแกนพรรคประชาธิปัตย์ “ไทยหายจนเพราะคนทำเป็น” น.ส.รังสิมา เชื่อว่าประสบการณ์ทางการเมืองที่สั่งสมมายาวนาน จะช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่ทำได้จริง ลดค่าครองชีพ และสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อทวงคืนความเชื่อมั่นของประชาชนในสนามเลือกตั้งปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง