ปีใหม่สมุทรสงครามคึก! นักท่องเที่ยวไทย–เทศแห่เที่ยว “ตลาดร่มหุบ” พุ่งเท่าตัว เงินสะพัดชุมชน

สมุทรสงคราม – จังหวัดสมุทรสงครามรับอานิสงส์หยุดยาวปีใหม่ นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเมืองแม่กลองต่อเนื่อง อัตราเข้าพักโรงแรม–โฮมสเตย์สูง แหล่งท่องเที่ยวดังอย่างตลาดร่มหุบคึกคักวันละกว่า 6,000 คน ดันรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน
นางสาวปิ่มรัก หลักทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับคืนมา หลังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
นางสาวปิ่มรัก กล่าวว่า สมุทรสงครามมีสถานพักแรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่มีอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับสูง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาพักผ่อนแบบระยะสั้น เนื่องจากเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
สำหรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยว พบว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งครอบครัว กลุ่มเพื่อน คู่รัก วัยทำงาน และนักธุรกิจ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และสวีเดน
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมยังคงเป็น “ตลาดร่มหุบ” แหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์ระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมขบวนรถไฟวิ่งผ่านกลางตลาดแม่กลอง ซึ่งในช่วงปกติมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 คน แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6,000 คนต่อวัน รองลงมาคือ “ดอนหอยหลอด” รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมแม่น้ำแม่กลอง วัดวาอาราม ร้านอาหารทะเล และคาเฟ่ท้องถิ่น
ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชน และแรงงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง
นางสาวปิ่มรัก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม จะเดินหน้าแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามจะทยอยฟื้นตัวอย่างมั่นคง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดในระยะยาว