ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จับมือเทศบาลเขางู ดันอุทยานหินเขางูสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ราชบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผนึกเทศบาลตำบลเขางู ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน “อุทยานหินเขางู” สู่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาให้เป็น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เผยว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Ratchaburi Cacao Experience และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับเทศบาลตำบลเขางู
โดยมี นายสัญชัย ไวคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู ร่วมลงนามความร่วมมือ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายละเอียดโครงการ รวมถึง นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขางู เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีพันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขางู ซึ่งมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาอุทยานหินเขางูให้เป็น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่านการพัฒนาและจัดการตลาด “70 ล้าน อุทยานหินเขางู” โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผ่านการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของ โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สุขภาวะที่ดี และการมีส่วนร่วมในสังคม
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายและนโยบายของรัฐ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนตำบลเขางูอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว