มือปืนปริศนาสาดลูกซองยิงโจ๋พิษณุโลกหวิดดับหมู่คาสวนสาธารณะกลางเมือง 3 ราย

พิษณุโลก - โจ๋พิษณุโลกทั้งชายและหญิง วัย 14 ปี หวิดดับสลดหมู่คาสวนสาธารณะกลางเมือง..หลังกลับจากเล่นสนุ๊กมานั่งจับกุมคุยกันตอนตีสองกว่า โดนมือปืนปริศนากดลูกซองยิงสาดแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ หนึ่งถูกกระสุนเจาะหน้าท้อง-อีก 2 รายถูกยิงเข้าทั้งราวนมและขา
วันนี้ (7 ม.ค.69)ร.ต.อ.สาลี ดวงอุประ ร้อยเวร สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืน ภายในสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมจนท.กู้ภัยประสาทบุญสถาน, อาสาสมัครกู้ภัยพิษณุโลก
พบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 3 ราย นั่งและนอนอยู่บนพื้นหญ้า เป็นหญิงอายุ 14 ปี 1 ราย ถูกยิงบริเวณหน้าท้อง และชายอายุ 14 ปี อีก 2 ราย ถูกยิงบริเวณราวนมข้างขวา และขาขวา เจ้าหน้าที่ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมประสานทีมแพทย์กู้ชีพเข้าร่วมช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
สอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งสามรายนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเพื่อนบริเวณสวนสาธารณะ หลังจากไปเล่นสนุ๊กในตัวเมืองมา และเตรียมตัวจะกลับบ้าน กระทั่งเวลา02.16 น. มีรถจักรยานยนต์ขับออกมาจากซอยข้างสำนักงานเทศบาลฯ ฝั่งตรงข้ามสวน แล้วใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น แล้วหลบหนีไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยพบหมอนรองกระสุนปืนลูกซอง ตกอยู่ทางเท้าด้านหน้าสวนสาธารณะ และพบหัวกระสุนอาวุธปืนลูกซอง ในที่เกิดเหตุ 1 เม็ด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป