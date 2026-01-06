สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง นำร่องชิงเผาป่าชะอำบ้านโรง ลดเชื้อเพลิง ป้องกันไฟป่า–ฝุ่น PM2.5

เพชรบุรี –กาญจนบุรี - เดินหน้าจัดการเชื้อเพลิงเชิงรุก ลดความรุนแรงไฟป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ ควบคู่ภาคเอกชนหนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟป่ากว่า 5 แสนบาท
วันนี้( 6 ม.ค.) นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายธีรชาติ เปียประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายพัชระ ทรัพย์เจริญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง เจ้าหน้าที่ไฟป่าฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม “ปฏิบัติการชิงเผาป่าชะอำบ้านโรง” เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่า รวมถึงลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่
การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง หมู่ที่ 6 บ้านพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้จุดไฟเผาป่าเป็นแนวป้องกันไฟป่า เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ในช่วงฤดูแล้ง
นายพัชระ ทรัพย์เจริญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง เปิดเผยว่า ปฏิบัติการชิงเผาป่าชะอำบ้านโรง มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ควบคุมความรุนแรงของไฟ ลดการเกิดหมอกควันจากไฟป่าขนาดใหญ่ ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าผลัดใบ ส่งเสริมการเติบโตของพืชบางชนิด และรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การดำเนินการได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการลักลอบเผาป่า
ขณะเดียวกัน ในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ภายใต้แบรนด์ ฮีโร่ (HERO)
โดย ดร.ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ได้มอบเครื่องเป่าลมสำหรับทำแนวกันไฟป่า จำนวน 10 เครื่อง พร้อมถุงขยะสำหรับงานสาธารณประโยชน์ จำนวน 100,000 ใบ รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 524,020 บาท โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม