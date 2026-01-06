เท้ง” ลุยช่วยผู้สมัคร ส.ส.ระยองทั้ง 5 เขตยันไม่นำเรื่อง ม.112 เป็นโนยบายหาเสียงแล้ว

ระยอง – “เท้ง” ลุยระยองช่วยผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 5 เขตหาเสียง ทั้งขึ้นรถแห่-เดินตลาดท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุน ยันไม่มีการนำประเด็นแก้ ม.112 เป็นนโยบายหาเสียงอีกแล้ว จากนี้เตรียมจัดคาราวานใหญ่ทั้งประเทศ
วันนี้ ( 6 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ หรือ 'เท้ง' เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลูกพรรคหาเสียง พร้อมชูสโลแกน 'ทั้งระยอง เท้งจองนะครับบบบบบ' โดยในช่วงเช้าได้ขึ้นรถแห่และเดินตลาดช่วย นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 หาเสียงบริเวณศาลเจ้าไหหลำปากน้ำประแส และศาลกรมหลวงชุมพร ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง
ส่วนช่วงบ่ายและเย็นได้ลงพื้นที่ช่วย น.ส.กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 และนายกฤช ศิลปชัย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หาเสียงบริเวณลานน้ำพุสตาร์ไอที ตลาดศูนย์การค้าสตาร์ และชุมชนริมถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง โดยมีประชาชนที่ให้การสนับสนุนพากันนำพวงมาลัยดอกไม้มาคล้องคอให้กำลังใจ
โดยได้มีเกษตรกรรายหนึ่งได้สอบถามถึงนโยบายพรรคฯหากได้เป็นรัฐบาล รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตร ซึ่งนายณัฐพงษ์ ตอบว่าพรรคฯเน้นนโยบายหลายอย่างที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการเมืองที่ต้องไม่มีสีเทา ปากท้องดีขึ้น สวัสดิการดีขึ้น ส่วนนโยบายด้านการเกษตร มีทั้งเรื่องที่ดิน แหล่งน้ำ ปุ๋ย ปัจจัยการผลิต
จากนั้นได้เดินทางไปช่วย นายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 หาเสียงบริเวณตลาด กม.12 อ.นิคมพัฒนา และตลาดแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง รวมทั้งช่วย นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 หาเสียงบริเวณตลาดบ้านค่าย และตลาดสี่แยกชากกอไผ่ อ.บ้านค่าย
“ ต้องขอบคุณพี่น้องชาวระยอง ที่มอบความไว้วางใจให้พรรคก้าวไกลยกทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งปี 66 ที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ ตั้งในที่มาพบปะชาวระยอง เพื่อส่งต่อนโยบายและส่งต่อความตั้งใจ พร้อมความตั้งใจ มุ่งมั่นของทางพรรคอย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วงนี้ทางพรรค ได้มีการเปิดตัวผู้บริหารมืออาชีพ รวมทั้งเปิดตัวผู้ที่จะดูแลงานต่างประเทศด้วย”
“ ประเด็นการแก้ ม.112 ที่มีประชาชนบางส่วนสอบถามมานั้น จากการลงพื้นที่ด้วยตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้นำมาเป็นนโยบายหาเสียงอีกต่อไปแล้ว และจะไม่เป็นนโยบายของรัฐบาลแน่นอน ซึ่งการพูดคุยแบบนี้ ก็จะทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารมีความเข้าใจจุดยืนของพรรคมากขึ้น และหลังเปิดทีมบริหารมืออาชีพแล้ว จากนี้ก็จะมีคาราวานหาเสียงทั้งประเทศที่ใหญ่และปังกว่าการเลือกตั้งปี 66 แน่นอน” นายณัฐพงษ์ กล่าว