นุ่งโจงไปได้ทุกงาน ผู้ว่าฯ เพชรบุรีนำร่องใส่ชุดไทย ชวนแต่งกายย้อนยุคเที่ยวงานพระนครคีรี ครั้งที่ 39

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีสร้างสีสัน นำคณะผู้บริหารนุ่งโจงห่มสไบใส่ชุดไทยปฏิบัติราชการ รณรงค์แต่งกายผ้าไทยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39 สะท้อนอัตลักษณ์ “เมืองสามวัง”

วันนี้(6 ม.ค.) ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำทีมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สร้างสีสันด้วยการแต่งกายชุดไทย นุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ ปฏิบัติราชการ พร้อมประกาศเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายย้อนยุค เที่ยวงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569

ร้อยตำรวจโท ภพชนก เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองสามวัง” ได้แก่ พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ และวังบ้านปืน การจัดงานพระนครคีรีในปีนี้ ทุกภาคส่วนจึงเห็นพ้องร่วมกันรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย นุ่งโจง ห่มสไบ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ระบุอีกว่า ผู้นำต้องเป็นตัวอย่าง โดยเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ ร่วมแต่งกายนุ่งโจงกระเบนมาปฏิบัติงานในวันทำการปกติ ยกเว้นวันที่ต้องสวมเครื่องแบบราชการ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม

“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว มาร่วมกันนุ่งโจงห่มสไบ ใส่ผ้าไทย เที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ไปด้วยกัน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองเพชรบุรีอย่างภาคภูมิ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าว










