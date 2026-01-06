ครู-นร.โรงเรียนชายแดนสระแก้วเร่งเคลียร์พื้นที่-เก็บขยะในบังเกอร์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีปะทะรอบใหม่

สระแก้ว-ครู–นักเรียนโรงเรียนแนวชายแดนสระแก้ว รวมพลังเคลียร์บังเกอร์พื้นที่สำคัญในการหลบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน- เก็บขยะตกค้างช่วงการปะทะครั้งก่อน เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ขณะโรงเรียนหลายแห่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนแล้ว
วันนี้ ( 6 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ได้เริ่มทยอยกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นวันนี้กันแล้ว หลังต้องปิดไปนานกว่า 2 สัปดาห์จากเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาจนนำสู่การลงนามหยุดยิงเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.2568 และแม้สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาจะดูเหมือคลี่คลายลงแต่ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนในวันนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ที่คณะครูได้นำนักเรียนเข้าทำความสะอาดบังเกอร์ที่อยู่บริเวณด้านข้างโรงเรียน รวมทั้งเก็บขยะ และฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยถูกใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของชาวบ้านในช่วงที่เกิดการปะทะ
โดยพบว่าบรรดาเด็กนักเรียนต่างร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะ โดยเฉพาะเศษขวดน้ำพลาสติก เศษภาชนะ และขยะทั่วไปที่ตกค้างอยู่ภายในและโดยรอบบริเวณบังเกอร์เพื่อนำไปกำจัด ขณะที่นักเรียนบางส่วนได้ช่วยกันคัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ โดยขวดน้ำพลาสติกจะถูกคัดแยกเพื่อนำไปขาย เป็นรายได้เสริมและเป็นค่าขนมของเด็กๆ และยังเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
น.ส. ปิยภรณ์ ชลชานนนท์ ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกว่า ในวันนี้ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ออกมาช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บังเกอร์ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการหลบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอีก ซึ่งเหตุปะทะที่ผ่านมาทั้ง โรงเรียน ครู นักเรียนและชาวบ้าน ต่างได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญคือ “ห้ามประมาท”
ทำให้ในวันนี้แม้จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบังเกอร์ที่จะต้องมีโครงสร้างที่สมบูรณ์มากขึ้น เพราหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกอาจไม่เพียงพอรองรับทั้งนักเรียนและชาวบ้าน
“เรามองว่ากิจกรรมในวันนี้ไม่ใช่แค่การเก็บขยะ แต่เป็นการซ้อม และเตรียมความพร้อมหลังจากผ่านเหตุการณ์จริงกันมาแล้ว และแม้ถึงตอนนี้สถานการณ์จะดูสงบ แต่ก็ยังไม่วางใจ และคาดว่าอาจมีโอกาสเกิดเหตุรอบ 3 ”
ครูปิยภรณ์ ยังฝากกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน พร้อมย้ำว่า ครู นักเรียน และชาวบ้านยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของทหารไทย ที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง