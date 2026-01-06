จุดกลับรถ “วัดใจ” หน้าโรงแรมดังชะอำ ชนสนั่น 8 คันรวด ถนนบายพาสป่วนยับ นักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บ 2 ราย

เพชรบุรี – เกิดอุบัติเหตุรถชนกันวินาศสันตะโรรวม 8 คัน บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงแรมชื่อดัง ถนนบายพาสชะอำ–ปราณบุรี ขาล่องใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ 2 ราย การจราจรติดขัดยาวนับกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายรถกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
วันนี้( 6 ม.ค.) ตำรวจ สภ.ชะอำ รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงแรมฝันดี ถนนสายบายพาสชะอำ–ปราณบุรี ขาล่องใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลชะอำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถาน และกู้ภัยตำรวจทางหลวง เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า สีขาว ป้ายแดง อยู่ในสภาพถูกชนพังเสียหาย ภายในรถพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาย–หญิง ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดซากรถ ก่อนช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา และเร่งนำส่งโรงพยาบาลชะอำเป็นการด่วน
ใกล้กันพบรถกระบะบรรทุกผักเต็มคันพลิกคว่ำอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้าพังเสียหาย กระจกหน้าแตก ทราบชื่อคนขับคือ นายธนภัทร ฤาแรง ชาวจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังพบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีกหลายคัน ประกอบด้วย รถเก๋งมาสด้า สีขาว, รถเก๋งโตโยต้า คัมรี สีบรอนซ์เงิน, รถกระบะอีซูซุ ตอนครึ่ง สีบรอนซ์เงิน และรถกระบะบรรทุกผักยี่ห้ออีซูซุอีก 1 คัน รวมรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 6 คัน ก่อนที่จะเกิดเหตุรถบรรทุก 10 ล้อเฉี่ยวชนกันเพิ่มอีก 2 คัน ระหว่างช่วงการระบายรถ ทำให้ยอดรถที่เกี่ยวข้องรวม 8 คัน
จากอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้การจราจรบนถนนบายพาสขาล่องใต้ติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยต้องเร่งจัดการจราจร เคลียร์พื้นที่ และระบายรถ ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนสภาพการจราจรจะกลับสู่ภาวะปกติ
นายธนภัทร ฤาแรง คนขับรถกระบะบรรทุกผัก เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถมาจากจังหวัดราชบุรี มุ่งหน้าไปส่งผักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อมาถึงบริเวณจุดกลับรถดังกล่าว ได้ชะลอและเบรกเพื่อลดความเร็ว ก่อนหักหลบลงซ้าย ขณะเดียวกันรถกระบะบรรทุกผักอีกคันที่วิ่งเลนขวาซึ่งตีคู่กันมาก็เบรกเช่นกัน จังหวะนั้นมีรถเก๋งของผู้บาดเจ็บขับตัดเลนจากคันคลองเข้ามาอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เนื่องจากเป็นรถบรรทุกหนัก จึงเกิดการเฉี่ยวชนต่อเนื่องหลายคัน
ทั้งนี้ จุดกลับรถหน้าโรงแรมดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายราย ชาวบ้านในพื้นที่จึงเรียกร้องให้แขวงทางหลวงชะอำและกรมทางหลวง เข้ามาหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต