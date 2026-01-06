กกล.บูรพา สกัดจับชาวจีน 3รายลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหวังไปทำงานที่เขมร ยึดของกลางซิมการ์ดจำนวนมาก

สระแก้ว - กกล.บูรพา สกัดจับชาวจีน 3รายลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณช่องทางธรรมชาติ บ้านโนนขี้เหล็ก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ยึดของกลางซิมการ์ดจำนวนมาก สารภาพมาจากเมียนมาจะไปทำงานกาสิโนที่เขมร
วันนี้ (5 ม.ค.) กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองกำลังบูรพา มอบหมายให้ ฉก.อรัญประเทศ (ร้อย.ทพ.1204) จัดกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณช่องทางธรรมชาติ (ไร่อ้อย) ระหว่าง จต.อ.65 – จต.อ.66 บ้านโนนขี้เหล็ก ม. 6 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยได้ตรวจพบและจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย สัญชาติจีนเป็นชาย 3 ราย จากการซักถามผ่านล่ามของ ตม.สระแก้ว ทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศเมียนมา และลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในกาสิโนที่ประเทศกัมพูชา
จากการตรวจค้นยังพบของกลางซิมการ์ด T-Mobile (ซิมการ์ดอเมริกา) จำนวน 8,628 ซิมการ์ด และไม่พบเอกสารหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถูกจับกุมทั้ง 3 ให้การว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขณะจับกุมไม่พบผู้นำพา
เจ้าหน้าที่ทหาร จึงเชิญตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 3 คน มายังที่ตั้งกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อดำเนินการซักถามตามขั้นตอน ก่อนนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ดำเนินการตามกฎหมาย