จับแล้ว "ไอ้นก " มือมีดจ้วงแทงจ่าบอย ลั่นไม่ขอโทษอ้างถูกก่อกวนก่อน

ปราจีนบุรี- จับแล้ว"ไอ้นก" มือมีดจ้วงแทง จ่าบอย ลั่นไม่ขอโทษอ้างถูกก่อกวนก่อน ตร.ภาค 2 ร่วม ตร.ภูธรปราจีนบุรีและชุดสืบสวนหลายหน่วยบุกรวบช่วงกลางดึกที่ผ่านมา หลังหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปไกลกว่า 15 กม.กบดานในห้องแถวย่านดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี
เมื่อเวลา 22.00น.วานนี้ (5 ม.ค.) ตำรวจภูธรภาค 2 บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี และชุดสืบสวนหลายหน่วย บุกเข้าจับกุมนายภานุวัฒน์ หรือนก อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้มีดจ้วงแทง "จ่าบอย" หลังหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปไกลกว่า 15 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามไล่ล่านานกว่า 4 วันจึงสามารถจับกุมตัวได้ภายในห้องแถวแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งผู้ต้องหางัดห้องเข้าไปหลบซ่อนตัว
ยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงิน ที่ใช้ในการหลบหนี และอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลม ยาว 35 เซ็นติเมตรที่ยังมีคราบเลือดติดอยู่ พร้อมเสื้อผ้าที่ใส่ในวันที่ก่อเหตุ และได้นำตัวมาสอบสวนต่อที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมี พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่สอบปากคำด้วยตนเอง เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารจ่าทหารรายดังกล่าวจริง และอ้างว่าตนเองมีปัญหากับผู้เสียชีวิตมานาน ทั้งเรื่องปิดประตูเสียงดัง และการฉีดน้ำใส่รถจนเกิดความไม่พอใจสะสม
และในคืนวันก่อนเกิดเหตุตนเองได้เสพยาบ้า 3 เม็ดพร้อมทั้งดื่มสุรากับเพื่อนจนถึงเวลาประมาณตี 3 กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุ ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตปิดประตูเสียงดังจึงออกไปนอกบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะคารม แต่กลับพบกับผู้เสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
พร้อมบอกอีกว่า ตนเองพกมีดติดตัวเป็นประจำจึงตรงเข้าจ้วงแทง จ่าบอยจนเสียชีวิตก่อนหลบหนี โดยตนเองมีบาดแผลที่บริเวณนิ้วมือที่เกิดจากการก่อเหตุจึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่พาไปทำแผลก่อน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ ผู้ต้องหาก็ยังอ้างว่าผู้เสียชีวิตพยายามกรีดรถและก่อกวนตนเองหลายครั้ง และเมื่อถูกถามว่าอยากกล่าวขอโทษญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่ ผู้ต้องหากลับปฏิเสธและไม่ตอบคำถาม รวมทั้งไม่กล่าวขอโทษแต่อย่างใด
ทั้งนี้ นายภานุวัฒน์ หรือนก ได้ยอมรับว่าตนเองเคยติดคุกในคดีเสพยา และได้พ้นโทษมาหลายเดือนแล้ว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด และในวันวันนี้ พล.ต.ต.ศรัณย์พัฒน์ ยศสมบัติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จะนำตัวผู้ต้องหาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง