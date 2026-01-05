ระทึกกลางเมือง! ไฟไหม้โรงละคร 6ชั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างบนถนนพัทยาใต้ ล่าสุดควบคุมได้แล้ว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ระทึกกลางเมือง! ไฟไหม้โรงละครขนาด 6 ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบนถนนพัทยาใต้ จ.ชลบุรี ทำกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งจากตัวอาคาร คนงานแตกตื่นวิ่งหนีตาย ต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าคาดเหตุจากสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก ล่าสุดควบคุมได้แล้ว
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (5 ม.ค. ) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงละครขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบนถนนพัทยาใต้ ม. 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกจากตัวอาคาร ขณะที่คนงานจำนวนหนึ่งพากันแตกตื่นวิ่งหนีตาย
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.อมรเทพ ใหม่มา สว.จร. สภ.เมืองพัทยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยา พร้อมรถน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ต้องเร่งเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง
จากการสอบถาม นายเขตโสภณ สิมาชัย หัวหน้าควบคุมงาน เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโรงละครสูงขนาด 6 ชั้น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากสะเก็ดไฟที่ช่างกำลังเชื่อมเหล็ก กระเด็นไปถูกฉนวนโฟมกันความร้อน จนเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว และแม้คนงานจะพยายามใช้ถังเคมีฉีดดับไฟ แต่ไม่เป็นผล
ด้าน ร.ต.ท.ปาณชัย วรรณศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบได้บันทึกภาพเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และหลังจากนี้จะได้ทำการสอบปากคำคนงานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป