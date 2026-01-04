สายเอเชียอ่วม! รถหลั่งไหลกลับเข้ากรุงแน่นทุกช่อง จราจรชะลอเป็นช่วงยาว

พระนครศรีอยุธยา - ถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงผ่านพระนครศรีอยุธยา ปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร หลังประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้า สลับหยุดนิ่งหลายจุด คาดยาวถึงเช้าวันทำงานแรก
ค่ำวันนี้( 4 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีปริมาณรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำ หลังประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือ ภายหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เพื่อกลับเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมเริ่มทำงานในวันถัดไป
โดยเฉพาะบริเวณก่อนขึ้นทางต่างระดับบางปะอิน ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 1 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร มีรถยนต์เลี้ยวเข้าออกปั๊มน้ำมัน รถเบี่ยงซ้ายออกถนนพหลโยธินเพื่อมุ่งหน้าขึ้นมอเตอร์เวย์ รวมถึงรถที่ชะลอความเร็วเพื่อขึ้นต่างระดับบางปะอิน มุ่งหน้าถนนทางหลวงหมายเลข 9 สายบางปะอิน–บางบัวทอง และลงจากต่างระดับบางปะอินเข้าสู่ถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ช้า สลับหยุดนิ่งเป็นช่วง ๆ ต่อเนื่องยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จราจรได้เร่งอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณรถยนต์ที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า เนื่องจากเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของหลายหน่วยงานและหลายบริษัท ก่อนเริ่มต้นวันทำงานแรกหลังช่วงเทศกาลปีใหม่