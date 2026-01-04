สระแก้วพบบ้าน ปชช.พังทั้งหลัง 10 หลังเหตุปะทะชายแดน พร้อมเยียวยาหลังละ 2.3 แสน รอประเมินอีกกว่า 100 หลัง

สระแก้ว- จ.สระแก้ว เร่งประเมินความเสียหายบ้านเรือนประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ชายแดน ยันจ่ายเงินเยียวยาบ้านพังทั้งหลังในอัตรา 2.3 แสนบาทซึ่งมีประมาณ 10 หลัง และยังเหลือบ้านเรือนเสียหายในอัตราไม่เกิน 70% รอประเมิณอีกกว่า 100 หลังคาเรือน ยันไม่ทอดทิ้ง
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการอุดหนุนเงินเยียวยาให้กับเจ้าของบ้านในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ได้ความเสียหายจากการถูกกระสุนปืนใหญ่ และ BM21 ของทหารเขมร โดยชาวบ้านที่บ้านเรือนพังทั้งหลังได้รับเงินเยียวยาเพียง 5,700 บาทนั้น
วันนี้ ( 4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ นางจิรนัน มานะกิจ อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งได้ชี้แจงว่า ภาพบ้านที่ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายสำนัก จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นภาพของร้านค้าหน้าบ้าน ไม่ใช่ตัวบ้านที่พักอาศัย
ซึ่งในส่วนของตัวบ้านพักนั้น จากการลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของนายอำเภอโคกสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า บ้านพักของตนเองได้รับความเสียหายมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จึงเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ จำนวน 230,000 บาท อย่างครบถ้วน
“ ส่วนเงินเยียวยาจำนวน 5,700 บาทที่ปรากฏเป็นข่าวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เป็นเงินช่วยเหลือในส่วนของร้านค้าหน้าบ้านซึ่งไม่มีเลขที่บ้าน จึงไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือหลักและต้องได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบเพียงเท่านั้น โดยยอมรับว่าไม่เคยทราบรายละเอียดของระเบียบมาก่อนจึงทำให้รู้สึกสับสนและไม่สบายใจ แต่วันนี้เข้าใจสถานการณ์และการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว” นางจิรนัน กล่าว
ด้าน นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายอำเภอโคกสูง ที่ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของ นางจิรนันและนายณรงค์ มานะกิจ เผยว่าในวันนี้ได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือ พร้อมทั้งประเมินการรื้อถอนบ้านที่ได้รับความเสียหาย ที่มีกำหนดดำเนินการรื้อถอนในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. และขอยืนยันว่าบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหากเข้าตามหลักเกณฑ์ว่าเป็นบ้านพักอาศัย จะได้รับเงินเยียวยาเต็มตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดอย่างแน่นอน
ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้าน จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดไว้ คือ 5,700 บาท ขณะที่ในส่วนของเครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าประเมินเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
“ เบื้องต้น ทางอำเภอจะเร่งช่วยเหลือบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังประมาณ 10 หลังก่อน เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้โดยเร็ว ส่วนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่ำกว่า 70 % ผู้ใหญ่บ้านได้รวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมประเมินแล้ว และจะเข้าดำเนินการในวันที่ 7–8 ม.ค.นี้โดย คาดว่าจะมีบ้านเรือนที่ต้องประเมินรวมกว่า 100 หลัง”
นายอำเภอโคกสูง ยังบอกอีกว่าในวันอังคารที่ 6 ม.ค. นี้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,ท้องถิ่นจังหวัด และวิศวกรกองช่าง จะประชุมร่วมกันที่อำเภอโคกสูง เพื่อวางแผนเคลียร์พื้นที่และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งหากแล้วเสร็จในช่วงบ่ายจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายมากที่สุด