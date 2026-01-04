“บิ๊กอ้อ” ผบช.ภ.7 กำชับตำรวจ สภ.สามพราน วางมาตรการเข้มงานป้องกันปราบปราม–งานบริการ ดูแลกำลังพล สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

นครปฐม – “บิ๊กอ้อ” พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรสามพราน มอบนโยบายเข้มด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ควบคู่การบริการประชาชน พร้อมกำชับดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพล เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ประชาชน
วันนี้( 4 ม.ค.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางลงพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรสามพราน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยมี พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.เทิดเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามพราน พร้อมรองผู้กำกับ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการตรวจแถวข้าราชการตำรวจ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
จากนั้น ผบช.ภ.7 ได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ซึ่งจัดให้มีการให้บริการหลายด้านในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงตรวจสอบห้องควบคุมผู้ต้องหา พบว่ามีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถตรวจสอบภาพได้ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัยในการควบคุมดูแล
พล.ต.ท.พิสิฐ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายด้านการบริการประชาชนและภาพลักษณ์องค์กรตำรวจ โดยกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายแสดงกิริยาวาจาสุภาพ เอาใจใส่ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานีตำรวจถือเป็น “ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” พร้อมเน้นย้ำให้ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับการให้บริการ
ในส่วนของการรับแจ้งความ ได้เน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรด้วยตนเอง และรับแจ้งความทุกคดีตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาความล่าช้า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวน รวมถึงส่งเสริมงานมวลชนสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แบบ Stop Walk & Talk รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความจริงใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่
ด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผบช.ภ.7 กำชับให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อาวุธปืน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ ต้องเร่งรัดการป้องกัน ปราบปราม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันภัย พร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวินัย สุภาพ โปร่งใส และไม่ให้มีการเอาเปรียบหรือเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ และพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ เขตชุมชน ร้านทอง สถานบริการ และห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่
ในส่วนการบริหารจัดการภายในและการดูแลกำลังพล ได้กำชับผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของตำรวจระดับปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย ไม่กระทำการใดที่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ หรือฝ่าฝืนวินัยและกฎหมาย
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ยังได้เดินตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการตำรวจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสะอาด ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เหมาะสมต่อการพักอาศัยและการพักผ่อนของกำลังพล