ผวจ.กาญจนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจทหารกล้า บาดเจ็บจากภารกิจชายแดนสุรินทร์ อาการพ้นขีดอันตราย

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี พร้อมรองผู้ว่าฯ และ ผบ.มทบ.17 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ “จ.ส.อ.ธีระ หมวกเพ็ชร” นายทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้อาการปลอดภัย อยู่ระหว่างพักฟื้นและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (4 ม.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ พลตรีชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ จ่าสิบเอกธีระ หมวกเพ็ชร นายทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จ่าสิบเอกธีระ หมวกเพ็ชร ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัย แพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด แผลภายนอกปิดดีแล้ว ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยตอบสนองได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ เนื่องจากยังมีอาการชาบริเวณแผล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สอบถามอาการ พร้อมมอบกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว พร้อมชื่นชมในความเสียสละและความกล้าหาญของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามอาการของจ่าสิบเอกธีระอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดจนกว่าจะฟื้นตัวและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงต่อไป