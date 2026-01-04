อ่างทองรถทะลัก! สายเอเชียขาเข้ากทม. หนาแน่นสลับหยุดนิ่ง หลังหยุดยาวปีใหม่

อ่างทอง - สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดอ่างทอง รถหนาแน่นเต็มทุกช่อง เคลื่อนตัวช้า-สลับหยุดนิ่ง หลังประชาชนแห่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ขณะที่ตำรวจเข้มกวดขัน 10 ข้อหาหลัก เน้นเมาแล้วขับหนักกว่าสงกรานต์ 2–3 เท่า
เวลา 14.00 น. วันนี้( 4 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ผ่านพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เขตรอยต่ออำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง ไปจนถึงเขตรอยต่ออำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปริมาณรถยนต์หนาแน่นเต็มทุกช่องจราจร เคลื่อนตัวช้า มีการชะลอตัวเป็นระยะและสลับหยุดนิ่ง โดยเฉพาะบริเวณคอสะพาน ทางร่วมทางแยก ใช้ความเร็วได้เพียงประมาณ 30–40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สาเหตุเนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เพื่อกลับไปทำงานในวันจันทร์ คาดว่าปริมาณรถจะยังคงสะสมหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นและค่ำคืนนี้
ด้าน พล.ต.ต.กิตติ สกุณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหาหลัก โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ และขับรถเร็วเกินกำหนด
ทั้งนี้ การกวดขันข้อหาเมาแล้วขับในช่วงปีใหม่นี้ จะดำเนินการเข้มข้นมากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึง 2–3 เท่า หรือประมาณ 150 ราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมย้ำว่า หากเกิดอุบัติเหตุจนต้องแอดมิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย