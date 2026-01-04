ถนนเอเชียแน่น! ปชช.แห่กลับกรุงวันหยุดสุดท้ายปีใหม่ รถเต็มทุกช่องยังคล่องตัว

พระนครศรีอยุธยา – บรรยากาศเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ วันหยุดสุดท้ายเทศกาลปีใหม่ยังคึกคัก ถนนสายเอเชีย–พหลโยธิน รถแน่นทุกช่องทาง แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี คาดทั้งวันรถยังหนาแน่นถึงค่ำ
เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 4 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงเช้า ในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ พบว่าประชาชนจำนวนมากเร่งทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร หลังเดินทางกลับภูมิลำเนาไปฉลองปีใหม่กับครอบครัว เนื่องจากวันพรุ่งนี้ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน จะเริ่มกลับเข้าสู่การทำงานและเปิดเรียนตามปกติ
สำหรับสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร จากภาคเหนือ ช่วงสะพานต่างระดับอยุธยา หลักกิโลเมตรที่ 16 ถึงสะพานต่างระดับบางปะอิน หลักกิโลเมตรที่ 1 พบว่ามีปริมาณรถจำนวนมาก เต็มทุกช่องทางจราจร แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 90–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะที่ถนนพหลโยธิน ผ่านพื้นที่อำเภอวังน้อย มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกัน แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 90–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนถนนสาย 347 บางปะหัน มุ่งหน้าจังหวัดปทุมธานี และถนนวงแหวนรอบนอกหมายเลข 9 ช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าบางบัวทอง มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นกัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่ำ จะยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่การทำงานในวันแรกหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่