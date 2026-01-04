"ฉวีวรรณ กรุ๊ป" นำผลิตภัณฑ์ในเครือขายถูกกว่าท้องตลาดช่วยชาวบ้านช่วง ศก.ตกต่ำเป็นของขวัญปีใหม่69

ศูนย์ข่าวศรีราชา - "ฉวีวรรณ กรุ๊ป" มอบของขวัญปีใหม่ 2569ชาวศรีราชา เปิดพื้นที่ด้านหน้าสโมสรฉวีวรรณ กรุ๊ป ใน จ.ชลบุรี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือทั้ง เนื้อไก่ปรุงสุก ไก่แปรรูปและไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดมาตรฐานส่งออก ทุกวันพุธช่วงบ่าย แบบไม่มีกำหนด
ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป เผยว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยุคข้าวยากหมากแพง บริษัท ฉวีวรรณ กรุ๊ป จึงนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เองทั้งจากฟาร์มเลี้ยงและโรงงาน ไม่ว่าจะเนื้อไก่ปรุงสุก ไก่แปรรูปและไข่ไก่คุณภาพส่งออก เปิดขายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด
โดยจะเปิดขายทุกวันพุธ ช่วงบ่ายถึงเย็น ที่บริเวณด้านหน้าสโมรสรฉวีวรรณ กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมจับจ่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดขายเช่นนี้โดยไม่มีกำหนด
“ อยากจะขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจให้มาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ซึ่งรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำมาจำหน่าย เป็นสินค้ามาตรฐานส่งออกทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อไก่และไข่ไก่ที่ได้คุณภาพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในภาวะที่ค่าครองชีพสูงเช่นนี้” ดร.ฉวีวรรณ กล่าว