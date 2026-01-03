ไวรัลสมุทรสงคราม! “เจ้าใหญ่” ปลาแรดเชื่อง หน้าวัดเจริญสุขาราม กินทองหยอด–เม็ดขนุนจากมือนักท่องเที่ยว

สมุทรสงคราม - คลองบางนกแขวกหน้าวัดเจริญสุขารามวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม คึกคักด้วยฝูงปลาแรด โดยเฉพาะ “เจ้าใหญ่” ปลาแรดไซซ์บิ๊กน้ำหนักกว่า 10 กก. เชื่องจนกินทองหยอด–เม็ดขนุนจากมือนักท่องเที่ยว กลายเป็นสีสันท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน
วันนี้( 3 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน เดิมเป็นวัดร้าง ก่อนได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2426 และเป็นที่รู้จักในหลายชื่อ อาทิ “วัดกลางคลอง” และ “วัดต้นชมพู่” ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างประตูน้ำบางนกแขวกในปี พ.ศ. 2451 จึงเรียกกันว่า “วัดประตูน้ำบางนกแขวก” ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจริญสุขาราม และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500
จุดเด่นสำคัญของวัด คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลูกระเบิดของฝ่ายพันธมิตรตกบริเวณหน้าวัดแต่ไม่ทำงาน ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอานิสงส์จากบารมีหลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถ ปัจจุบันทางวัดเก็บรักษาลูกระเบิดดังกล่าวไว้ในพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษา
ขณะเดียวกัน คลองบางนกแขวกหน้าวัดซึ่งเชื่อมต่อกับคลองดำเนินสะดวก ยังเป็นถิ่นอาศัยของปลาตะเพียนเงิน–ปลาตะเพียนทองจำนวนมาก และเป็นเขตอภัยทานที่ห้ามจับปลา สร้างบรรยากาศท่องเที่ยวควบคู่วิถีชีวิตริมน้ำ โดยสีสันที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ คือ ฝูงปลาแรดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะปลาแรดตัวใหญ่สุดที่ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าใหญ่” คาดว่ามีน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม มีความเชื่องและคุ้นเคยกับผู้คน จนสามารถกินขนมไทยอย่างทองหยอดและเม็ดขนุนจากมือนักท่องเที่ยวได้
นางสมศรี บุญธรรมศักดิ์ หรือ “ป้าจิ๋ม” อายุ 76 ปี แม่ค้าขายขนมหวานในคลองหน้าวัดมากว่า 60 ปี เล่าว่า ตนพายเรือขายขนมตั้งแต่อายุ 10 กว่าปี พบว่าบริเวณหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน มีปลาตะเพียนเงิน–ทองจำนวนมาก และเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีปลาแรดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นฝูง บางตัวฉลาดเลือกกินขนมหวานโดยเฉพาะทองหยอดและเม็ดขนุน ไม่กินอาหารเม็ดที่นักท่องเที่ยวซื้อจากทางวัดถุงละ 10 บาท
วิธีป้อนเพียงใช้ไม้จิ้มทองหยอดหรือเม็ดขนุนล่อเหนือผิวน้ำเล็กน้อย ปลาแรดก็จะพุ่งตัวขึ้นมากินทันที สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น โดยเฉพาะ “เจ้าใหญ่” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝูง กลายเป็นดาวเด่นของคลองบางนกแขวก
ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าฝูงปลาแรดหน้าวัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็น “ทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติ” ที่เกิดจากการอนุรักษ์อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นเขตอภัยทาน ทำให้ปลาสามารถเติบโตตามธรรมชาติ คลองบางนกแขวกจึงยังคงความอุดมสมบูรณ์ และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและนักท่องเที่ยว
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถปักหมุด GPS “วัดเจริญสุขารามวรวิหาร” ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ชมความน่ารักของฝูงปลาแรดได้ทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น โดยมีที่จอดรถภายในวัดให้บริการฟรี