"กาดทุ่งเกวียน" คนล้น นักท่องเที่ยวกลับกรุงแห่แวะซื้อของฝาก

ลำปาง-นักท่องเที่ยวแห่กลับกรุง สายเชียงใหม่-ลำปาง นิยมแวะ "กาดทุ่งเกวียน" ตลาดของฝากเมืองเหนือคึกคัก แคบหมู น้ำพริก ไส้อั่ว ฯลฯ ขายดีสุด
บ่ายวันนี้ (3 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบนถนนสายเอเชีย ระหวาง จ.ลำปาง แล จ.เชียงใหม่ ขาล่องออกจาก จ.ลำปาง พบว่ามียานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเดินทางกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่ยังคงขับเคลื่อนได้ดี โดยรถส่วนใหญ่เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวในภาคเหนือและกำลังจะกลับภาคกลางหรือกรุงเทพฯ ก่อนหมดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งพบว่านักท่องเยวจำนวนมากที่เดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ มักจะแวะ "กาดทุ่งเกวียน" ซึ่งเป็นตลาดของฝากที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เนื่องจากตั้งอยู่ติดกับถนนสายเอเชียพอดีรวมทั้งมีของกินของฝากจากภาคเหนือให้เลือกซื้อได้เป็นจำนวนนมาก
โดยภายในตลาดจะจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะซื้อของฝากเมืองเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แมลงทอด กาละแม ของพื้นเมืองอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างมีการจัดเตรียมสินค้าดังกล่าวเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขากลับ ทำให้ในช่วงนี้เกิดเงินสะพัดจากการค้าขายสินค้าใน "กาดทุ่งเกวียน" เป็นจำนวนมาก.