เร่งคัดกรอง162 คนไทยข้ามแดนจากเขมรกลับปท.บริเวณด่านชายแดนบ้านแหลม เบื้องต้นพบ 6 รายมีหมายจับ

จันทบุรี- 162 คนไทยในกัมพูชาทยอยเดินเท้าข้ามแดนกลับประเทศบริเวณจุดผ่านแดนบ้านแหลม จ. จันทบุรี ท่ามกลางการคัดกรองเข้ม พบ 6 รายมีหมายจับติดตัว จนท.เร่งแยกเหยื่อค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการเยียวยา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (3 ม.ค. 68) พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรอรับตัวคนไทย 162 คน ที่เดินเท้าข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชากลับเข้าไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ท่ามกลางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
โดยขั้นตอนการรับตัว ผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่กลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism หรือ NRM) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการคัดแยก "เหยื่อ" ออกจาก "อาชญากร"
ปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแปลงและพื้นที่ใกล้เคียง สนธิกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้คนไทยกลุ่มนี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
ผลจากการตรวจสอบและคัดกรอง เบื้องต้นพบมีผู้ที่มีหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดร้ายแรง อาทิ การร่วมกันฆ่าผู้อื่น และคดีพนันออนไลน์ จำนวน 6 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบขยายผลในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการรับจ้างเปิดบัญชีม้า
นอกจากนั้นยังได้คัดกรองกลุ่มคนไทยเพื่อแยกแยะว่า ผู้ใดเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในพื้นที่ที่มีการทำธุรกิจสแกมเมอร์ ผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการส่งฟ้องและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป