นทท.-ประชาชนเริ่มคับครั้งทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่-ขนส่งเชียงใหม่สั่งเสริมเที่ยวรถเพียงพอรองรับ

เชียงใหม่ –ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มคับคั่งเดินทางกลับผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่หลังฉลองเทศกาลปีใหม่ พบตลอดทั้งวันวานนี้(2 ม.ค.69) ยอดผู้โดยสารเข้าออกรวมเฉียด 2.5 หมื่นคน คาดวันนี้(3ม.ค.69)ยิ่งมากกว่า ขณะที่สำนักงานขนส่งสั่งเตรียมพร้อมเสริมเที่ยวรถให้เพียงพอ พร้อมคุมเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมาย
วันนี้(3 ม.ค.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับแล้วหลังเฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเมื่อคืนวานนี้(2 ม.ค.69) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต) บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักจากการที่ผู้คนจำนวนมากเริ่มทยอยกันเดินทางออกจากเชียงใหม่ เพื่อกลับไปทำงานและภูมิลำเนา โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไว้ล่วงหน้า ขณะที่ผู้ประกอบการเดินรถทุกบริษัทได้จัดรถเสริมไว้อย่างเพียงพอ
โดยตลอดทั้งวันจนถึงช่วงกลางคืนของวานนี้(2 ม.ค.69) มีผู้โดยสารขาออกจากจังหวัดเชียงใหม่ 13,438 คน ขณะที่ขาเข้ามี 11,440 คน รวมผู้โดยสารใช้บริการทั้งวัน 24,878 คน สำหรับรถโดยสารขาเข้าทั้ง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพมหานคร เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีรถวิ่งเที่ยวประจำ 908 เที่ยว เสริมรถเพิ่ม 22 เที่ยว ส่วนรถโดยสารขาออกทั้ง 3 เส้นทาง มีรถวิ่งเที่ยวประจำ 946 เที่ยว และเสริมรถเพิ่มอีก 56 เที่ยว เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานคร มีการเสริมรถขาออกมากถึง 22 เที่ยว ผู้ประกอบการบางบริษัทต้องจัดรถเสริมทุก 5 ถึง 10 นาที โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัย ทั้งการตรวจสภาพรถโดยสาร และการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถทุกเที่ยวก่อนออกจากชานชาลา ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดรถรองรับอย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้คาดว่าในคืนนี้(3 ม.ค.69)จะมีการเดินทางมากกว่าวันก่อนหน้า และมีความหนาแน่นมากที่สุด