อำลา 68 ปี “สะพานบางระจัน” ตำนานสิงห์บุรี ก่อนรื้อสร้างใหม่ ไร้เสาตอม่อ กลางน้ำ แห่งแรกในไทย

สิงห์บุรี – สะพานบางระจัน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอายุ 68 ปี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี กำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำ หลังกรมทางหลวงเริ่มดำเนินการรื้อถอน เพื่อเปิดทางก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไร้เสาตอม่อกลางน้ำ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
สะพานบางระจัน ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก หากแต่เป็นพยานแห่งกาลเวลาของผู้คนสองฝั่งเจ้าพระยา ตั้งแต่ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เชื่อมโยงชีวิต การเดินทาง การค้า และความผูกพันของชาวสิงห์บุรีมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ
ก่อนการรื้อถอน ในช่วงวันที่ 3–4 ธันวาคม 2568 จังหวัดได้จัดกิจกรรม “อำลาสะพานบางระจัน” เปิดให้ประชาชนเดินขึ้นสะพาน พร้อมประดับไฟยามค่ำคืนอย่างสวยงาม นับเป็น “ครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย” ที่ประชาชนจะได้เดินชมสะพานในบรรยากาศที่คุ้นเคย ก่อนเครื่องจักรหนักจะเข้าดำเนินการรื้อถอน
“ ป้าวี” ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้สะพาน เล่าด้วยน้ำเสียงสะท้อนความผูกพันว่า สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตั้งแต่ยังเป็นสาวจนวันนี้มีหลาน “ใจหายมาก ก่อนจะทุบก็ต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้ เหมือนได้มาดูเพื่อนเก่าครั้งสุดท้าย เพราะต่อไปคงไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกแล้ว ต้องขอบคุณสะพานเก่าที่พาพวกเราเข้าเมืองมาตลอด 68 ปี”
ขณะเดียวกัน การรื้อถอนสะพานเก่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ภายใต้นโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ของกรมทางหลวง ด้วยงบประมาณกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง “สะพานบางระจันใหม่” ด้วยเทคโนโลยี Network Tied Arch Bridge หรือสะพานโค้งแบบเครือข่าย
สะพานแห่งใหม่นี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไร้เสาตอม่อกลางน้ำแห่งแรกของไทย มีความยาวประมาณ 150 เมตร ใช้สายเคเบิลขึงไขว้เป็นรูปแบบเครือข่าย เพื่อรับน้ำหนักและลดการโก่งตัว เพิ่มความแข็งแรงมั่นคง ไม่กีดขวางการไหลของน้ำ รองรับปัญหาน้ำหลากในอนาคต
โครงสร้างใหม่จะมีช่องจราจร 3 ช่อง กว้างขึ้นกว่าเดิม
พร้อมทางเท้าขนาด 4.95 เมตร ประดับไฟส่องสว่างยามค่ำคืน ความสูงจากระดับน้ำประมาณ 30 เมตร เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 311 และทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ตัวเมือง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
โครงการเดิมมีกำหนดก่อสร้างกลางปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2570 แต่ได้มีการปรับแผนเลื่อนกำหนด โดยเริ่มเข้าพื้นที่รื้อถอนสะพานเก่าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ สร้างพื้นที่สันทนาการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีในระยะยาว
แม้การเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมความรู้สึกใจหายของผู้คนที่ผูกพัน แต่สะพานบางระจันเก่าได้ปฏิบัติภารกิจของมันอย่างสมบูรณ์ตลอด 68 ปี และกำลังส่งต่อหน้าที่แห่งการเชื่อมโยงให้กับสะพานแห่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสิงห์บุรีในอนาคต
นอกจากนี้ยังปรับภูมิทัศน์ จัดพื้นที่สันทนาการริมฝั่งแม่น้ำ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ สะพานจะเป็นจุดเช็กอิน เพิ่มแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีส่งเสริมการท่องเที่ยว