สายเอเชียรถเริ่มแน่นตั้งแต่เช้า ประชาชนเร่งกลับกรุง เตรียมทำงานหลังหยุดยาวปีใหม่

พระนครศรีอยุธยา - การจราจรขาเข้ากรุงเทพฯ บนถนนสายเอเชียเริ่มหนาแน่น รถวิ่งเต็มทุกเลนแต่ยังคล่องตัว ประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา เตรียมกลับเข้าทำงานตามปกติ
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ ( 3 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ บนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาทางภาคเหนือ หลังใช้วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กลับไปฉลองกับครอบครัว เพื่อเตรียมตัวกลับเข้าทำงานตามปกติ
สภาพการจราจรตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 26 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องถึงสะพานต่างระดับอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า วิ่งเต็มทุกช่องทางการจราจร แต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณรถจะหนาแน่นตลอดแนวถนนสายเอเชีย ตั้งแต่พื้นที่อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับผู้ใช้ถนนสายเอเชีย สามารถเลือกใช้เส้นทางเลี่ยงได้หลายเส้นทาง อาทิ ถนนหมายเลข 347 ช่วงสะพานต่างระดับบางปะหัน มุ่งหน้าจังหวัดปทุมธานี และถนนหมายเลข 9 มุ่งหน้าบางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี รวมถึงสามารถเลี่ยงมาใช้ถนนโรจนะ เพื่อออกถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย และขึ้นมอเตอร์เวย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรสะสมบริเวณสะพานต่างระดับบางปะอิน
ขณะที่ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี ด้วยความเร็วเฉลี่ย 80–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลอดทั้งวันและต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ จะยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมตัวกลับเข้าทำงานหลังหยุดยาวหลายวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่องทางซ้ายสุด ซึ่งมีรถจอดฉุกเฉิน รถที่ออกจากปั๊มน้ำมัน รวมถึงบริเวณทางร่วมทางแยก และควรใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย