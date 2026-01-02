สุดเฮง! แม่ค้าขายกับข้าวลำพูนถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ลำพูน-แม่ค้าขายกับข้าววัย 63 ปี ชาวลำพูน ตามซื้อเลขปีเกิดทุกงวดจนถึงงวดแรกปีใหม่ 2569 ถูกรางวัลที่ 1 ตรงๆ 2 ใบซ้อน รับ 12 ล้าน เจ้าตัวตื่นเต้นไม่หายเผยมีคนตามไปขายให้ถึงในสำนักสงฆ์ พร้อมนำไปใช้หนี้ สร้างบ้านและแบ่งให้ลูกหลาน
เย็นวันนี้ (2 ม.ค.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศผลรางวัลต่างๆ จนครบถ้วน ปรากฎว่าในการประกาศผลรางวัลที่ 1 หมายเลข 837706 พบว่าสลากที่นางทองใบ ยะวรรณ์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ 8 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง ลำพูน ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ทำให้นางทองใบถึงกับร้องเสียงดังออกมาด้วยความดีใจ เนื่องจากทำให้ได้รับรางวัลเงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ 6,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 12,000,000 บาท
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางทองใบถึงบ้านที่หมู่บ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) พบว่านางทองใบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดงลายดำโดยยังมีท่าทีที่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุ พร้อมระบุว่าได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้ง 2 ใบ ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่ สภ.ป่าซาง จ.ลำพูน เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านโดยยังคงมีอาการใจสั่นตื่นเต้นอยู่เช่นเดิม
นางทองใบ กล่าวว่าตามปกติตนจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามหมายเลข พ.ศ.เกิดของตน คือ พ.ศ.2506 โดยซื้อมาเกือบทุกงวดๆ ละประมาณ 4-5 ใบ แต่งวดล่าสุดประจำวันที่ 2 ม.ค.2569 ตนซื้อเพียงแค่ 2 ใบ เพราะต้องเดินทางไปช่วยงานบุญที่สำนักสงฆ์ที่กำลังมีการก่อสร้างใหม่ในพื้นที่โดยขณะข่วยงานได้มีแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคนหนึ่งเดินมาขายให้เพียงจำนวนแค่ 2 ใบ ซึ่งตนกได้รับซื้อเอาไว้
"เมื่อรู้ว่าถูกหวยก็ดีใจมาก เมื่อขึ้นเงินรางวัลแล้วก็จะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ เพราะมีหนี้สินอยู่จำนวนหลักแสนบาท หลังจากนั้นจะนำเงินไปสร้างบ้านเพราะอายุมากแล้วบ้านก็ยังไม่ค่อยดี หนี้สินก็ยังมี ตั้งใจจะเก็บเงินที่เหลือไว้ส่งหลานเรียนหนังสือรวมทั้งแบ่งให้ลูกๆ ไว้ต่อทุนทำมาหากินต่อไป" นางทองใบ กล่าวด้วยความตื่นเต้นดีใจ.