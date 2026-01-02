ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ประกอบการร่มเตียง -หมอนวดชายหาดพัทยา ยิ้มร่ารับทรัพย์ช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2569 เผยแม้นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆยังเดินทางมาไม่มาก แต่นักท่องเที่ยวไทย-เมียนมาร์แน่น ย่ำไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคา
วันนี้ (2 ม.ค.) บรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก และมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติพาครอบครัวเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในบริเวณชายหาดจอมเทียน และเกาะล้าน จนทำให้ท่าเทีบเรือแหลมบาลีฮายคราคร่ำไปด้วยผู้โดยสารที่รอลงเรือข้ามฟากตลอดทั้งวัน
ขณะที่ผู้ประกอบกอบไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแต่อย่างใด โดยราคาค่าโดยสารต่อคนยังอยู่ที่ 30 บาทต่อเที่ยวและ เมืองพัทยา ยังได้บริการพื้นที่จอดรถฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานสีฟ้า ที่สามารถรองรับรถยนต์ส่วนตัวได้ถึง 200 คัน
ด้าน "พี่แหม่ม" ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน เผยว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.2568ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการร่มเตียงชายหาดเป็นจำนวนมากจนแทบเต็มพื้นที่ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างรายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมาก
" นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร่มเตียงชายหาดส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ซึ่งแม้ขณะนี้จะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการแต่อย่างใดทั้งในส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยอัตราค่าบริการเก้าอี้ผ้าใบยังอยู่ที่ไม่เกินตัวละ 50 บาทต่อวัน และเก้าอี้สระว่ายน้ำไม่เกินตัวละ 100 บาทต่อวัน" พี่แหม่ม กล่าว
และจากการสอบถาม หมอนวดบริเวณชายหาด ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและใช้บริการนวดตามร่มเตียงเป็นจำนวนมากจนทำให้มีคิวลูกค้าแน่นตลอดทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาว่าง โดยลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์และคนไทย ส่วนนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆยังมีจำนวนไม่มาก