ผู้ประกอบการร่มเตียง -​หมอนวดชายหาดพัทยายิ้มร่ารับทรัพย์​หยุดยาวปีใหม่69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ผู้ประกอบการร่มเตียง -​หมอนวดชายหาดพัทยา ยิ้มร่ารับทรัพย์​ช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2569 เผยแม้นักท่องเที่ยว​ชาติอื่นๆยังเดินทางมาไม่มาก แต่นักท่องเที่ยว​ไทย-เมียนมาร์แน่น ย่ำไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคา

วันนี้ (2 ม.ค.) บรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก และมีทั้งนักท่องเที่ยว​ชาวไทยและต่างชาติพาครอบครัวเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในบริเวณชายหาดจอมเทียน และเกาะล้าน จนทำให้ท่าเทีบเรือแหลมบาลีฮายคราคร่ำไปด้วยผู้โดยสารที่รอลงเรือข้ามฟากตลอดทั้งวัน 

ขณะที่ผู้ประกอบกอบไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแต่อย่างใด โดยราคาค่าโดยสารต่อคนยังอยู่ที่ 30 บาทต่อเที่ยวและ เมืองพัทยา ยังได้บริการพื้นที่จอดรถฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานสีฟ้า ที่สามารถรองรับรถยนต์ส่วนตัวได้ถึง 200 คัน


ด้าน "พี่แหม่ม" ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน เผยว่าช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.2568ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการร่มเตียงชายหาดเป็นจำนวนมากจนแทบเต็มพื้นที่ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างรายให้กับผู้ประกอบการ​ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

" นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร่มเตียงชายหาดส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ ซึ่งแม้ขณะนี้จะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการแต่อย่างใดทั้งในส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยอัตราค่าบริการเก้าอี้ผ้าใบยังอยู่ที่ไม่เกินตัวละ 50 บาทต่อวัน และเก้าอี้สระว่ายน้ำไม่เกินตัวละ 100 บาทต่อวัน" พี่แหม่ม กล่าว


และจากการสอบถาม หมอนวดบริเวณชายหาด ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและใช้บริการนวดตามร่มเตียงเป็นจำนวนมากจนทำให้มีคิวลูกค้าแน่นตลอดทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาว่าง โดยลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์และคนไทย ส่วนนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆยังมีจำนวนไม่มาก






