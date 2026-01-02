คาดเงินสะพัด จ.ตราด ช่วงหยุดยาวปีใหม่69 กว่า 400ล้านบาทจากยอดนทท.เกือบ 5หมื่นคน

ตราด- ททท.ตราด เผยยอดเข้าพักโรงแรมในพื้นที่ช่วงหยุดยาวปีใหม่ 69 รวม 5วัน มีมากเกือบร้อยละ 80 ของจำนวนห้องพัก 11,299 ห้องจากผู้ประกอบการ 410แห่ง ส่วนตัวเลข นทท.มากเกือบ 5หมื่นคน คาดเงินสะพัด 413 ล้านบาท
วันนี้ ( 2 ม.ค.) ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ได้เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค 68 - 4 ม.ค. 69 ว่า จ.ตราด ซึ่งมีจำนวนสถานพักแรมมากถึง 410 แห่ง และมีห้องพักรวมทั้งหมด 11,299 ห้อง ถูกนักท่องเที่ยวเข้าพักเเรมถึงร้อยละ 77.26 และมีคืนพักเฉลี่ยของผู้เข้าพักสถานพักแรม 1.98 คืน
โดยคาดว่าตลอดทั้ง 5วันมีผู้เยี่ยมเยือน 46,925 คน และเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 34,334 คน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 12,591 คน และยังคาดว่าวันหยุดยาวในครั้งนี้ จ.ตราด จะมีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 413.46 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 224.78 ล้านบาท และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 188.68 ล้านบาท
ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมายัง จ.ตราด มีทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มวัยทำงาน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติ มีทั้ง สัญชาติ เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ฟินแลนด์ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์
" อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้ บางส่วนได้เลื่อนการเดินทางและบางส่วนยกเลิกไปเลย หลังมีการประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ของ จ.ตราด ช่วงการปะทะที่ผ่านมาเพราะกังวลและไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย ททท. สำนักงานตราด จึงจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบว่า จ.ตราด วันนี้เที่ยวได้ปกติ และขณะนี้ไทยและกัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว "
ผอ.ททท.ตราด ยังเผยอีกว่าที่ผ่านมาได้โปรโมทแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว แม้จะไม่ทั้งหมดและเชื่อว่าในปี 2569 การกบับมาของนักท่องเที่ยวจะมีมากขึ้น
ด้าน นายสุทัศน์ ทศดารา เจ้าของเรือโดยสารเกาะกูดเอกซ์เพรส จ.ตราด เผยว่าจำนวนผู้โดยสารในช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2569 ยังไม่มากปี 2567 โดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีผู้โดยสารเดินทางไปเกาะกูด และเกาะหมาก เฉลี่ยวันละ 1,000-1,500 คน จากเรือโดยสารทั้ง 3 บริษัท แต่ยังไม่รวมเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งสาเหตุหลักยังคงอยู่ที่ความไม่มั่นใจในสถานการณ์ชายแดรระหว่างไทยและกัมพูชา
แต่ก็เชื่อว่าหลังปีใหม่ 69ไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงเดือน ม.ค. -พ.ค. 2569 เป็นช่วงไฮท์ซีซันของ จ.ตราด ซึ่งท้องทะเลจะสวย และน้ำทะเลใส ……